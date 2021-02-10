نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر اسعار البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 تشهد ارتفاعاً جديد على سعر لتر 95 و91 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر اسعار البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 نستعرضها مع حضراتكم والتي جاءت بشكل مؤكد من قبل شركة أرامكو تصدير وإنتاج الوقود بالمملكة العربية السعودية، حيث كشفت الشركة منذ لحظات عن أسعار المواد البترولية الجديدة على مستوى كافة المدن السعودية على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية.

أسعار البنزين في السعودية

كشفت منذ لحظات أسعار البنزين لشهر فبراير، وذلك عقب بيان رسمي من قبل ارامكو سيصدر بعد لحظات قليلة فى الجريدة الرسمية، عليه بدأت مؤشرات البحث على جوجل من قبل المواطنين على التوجه الى البنزينات لشراء مايلزمهم من من وقود قبل تغير اسعارها الذي سيبدأ على مستوى المملكة العربية السعودية بعد لحظات قليلة من الآن، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم كافة الأسعار الجديدة التي ستطبق اعتباراً من الغد

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

طبقت أرامكو مراجعتها على مستوى أسعار الوقود والطاقة المرتبط حولهم ارتفاع أو انخفاض بناءً على أسعار النفط العالمية، وهذا وقد شهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى سعر لتر بنزين 91 وسعر لتر بنزين 95 على أن تأتي الاسعار الجديدة التي ستطبق بعد لحظات قليلة من الآن على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:- 1.81 ريال سعودي

سعر لتر بنزين 95:- 1.94 ريال سعودي

سعر الكيروسين:- 0.70 ريال

سعر الديزل:- 0.52

سعر البترول المسال:- 0.75 ريال

علماً على ان الاسعار القديمة المطبقة على مستوى كافة المحطات السعودية والتي ستغير بعد قليل جاءت على النحو التالي:-

سعر بنزين 91: 1.62 ريال سعودي.

سعر بنزين 95: 1.75 ريال سعودي.

لتر البنزين المسال: 75 هللة.

لتر الكيروسي: 70 هللة.

أما الديزل: 52 هللة.\