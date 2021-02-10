نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية لمعرفة المستحقين للدفعة 39 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد برنامج حساب المواطن هو أحد أهم البرامج الاجتماعية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من النظام ويبحث الكثير موعد صرف الدفعة 39 دفعة شهر فبراير 2021، وقد أطلقت المملكه العربيه السعوديه هذا البرنامج لتحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالمواطنين السعوديين محدودي ومعدومي الدخل وخاصة في الاوضاع الاقتصاديه العالميه التي يمر بها العالم أجمع بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث ان برنامج حساب المواطن ضمن البرامج الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لتحسين أوضاع المواطن السعودي ويتم صرف البرنامج حتى اشعار اخر من الحكومة السعودية وسنتابع معكم من خلال موقعنا جميع المعلومات حول صرف الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن دفعة شهر فبراير 2021.

حساب المواطن

تزايدت عمليات البحث في الاونه الاخيره على جميع محركات البحث الشهيره خاصه جوجل عن موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 39، وقد أعلنت الحكومة السعودية عن بدء وضع المساعدات المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين اليوم 10 فبراير 2021 على أن يبدأ صرف البرنامج بيبان من غدا الخميس 11 فبراير 2021 بعد أن يتم الاستعلام من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

خطوات استعلام برنامج حساب المواطن

أولاً الدخول على الموقع الرسمي التي أطلقته إدارة حساب المواطن الإلكتروني.

اختيار أيقونة دعم حساب المواطن.

الضغط على الإختيار الأول في بداية الصفحة والضغط على أيقونة التفاصيل.

قم بتحديث البيانات الخاصة بك.

إدخال البيانات مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والرقم الخاص بحساب المواطن للشخص المستفيد.

قم بتأكيد المعلومات ثم الضغط على مربع الحفظ.

بعد اكمال جميع تلك الخطوات سيظهر لك إذا كنت ضمن المستحقين لصرف الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن أم لا، وسيظهر لك موعد صرف المنحة المقرر لك والمكان المحدد الذي سيتم الصرف من خلاله.