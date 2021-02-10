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عمر شويل - جدة أرامكو تعلن عن أسعار البنزين لشهر فبراير 2021 والتطبيق الخميس، اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري لعام 2021 هو موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة وهذا سوف يتم بعد المراجعة الدورية الشهرية، على أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة اليوم الأربعاء ويتم التطبيق من الغد الخميس الموافق الحادي عشر من فبراير، ونجد الكثير من مواطني المملكة ينتظرون بشغف التعريفة الجديدة للبنزين.

أرامكو تحدد أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021

الجدير ذكره هو أن أرامكو تقوم بشكل شهري مراجعة أسعار النفط داخل المملكة وكل ذلك يتحدد حسب الأسواق العالمية، حيثُ أن أسعار منتجات الطاقة داخل أراضي المملكة تتعرض لحالات من الصعود والهبوط وهذا يُحدد حسب أسعار التصدير من داخل المملكة إلى خارجها، وما يمكن قوله هو أن تم تعديل المراجعة الدورية للأسعار من الربع سنوية إلى شهرية ولقد كان هذا التعديل تم في فبراير الماضي عام 2020 ، ولقد حددت أرامكو التعديل بالتعريفة الجديدة من أسعار النفط يتم كل يوم عاشر من كل شهري ميلادي ويتم التطبيق بالتعريف الجديدة في اليوم الذي يليه وهو اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، وكان الهدف من ذلك هو حماية المستهلك من الذبذبات التي تتعرض لها أسعار منتجات الطاقة.

أسعار البنزين في يناير الماضي

سعر لتر بنزين 91 1.62 ريال سعودي

سعر لتر بنزين 95 1.75 ريال سعودي

سعر لتر ديزل 0.52 ريال سعودي

سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي

أسعار البنزين المعدلة لشهر فبراير الجاري لعام 2021

منذ قليل أعلنت شركة أرامكو العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة المُعدلة لشهر فبراير الجاري لعام 2021 وهي كالأتي :

سعر لتر البنزين 91 1.81 ريال سعودي

سعر لتر البنزين 95 1.94 ريال سعودي

والذي يمكن ذكره هو أن يوجد داخل المملكة كل ما هو متاح عن منتجات الطاقة غير متجددة من بنزين 91 وكذلك 95 ويوجد أيضاً الديزل المستخدم في المركبات والشاحنات الكبرى وكل هذا بهدف توفير جميع احتياجات السيارات داخل المملكة.

شركة أرامكو السعودية

هي شركة سعودية وطنية تختص في مجالات العمل الخاصة بالنفط والغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة عامةً فهي مسئولة عن التنقيب والتكزير والتوزيع داخل المملكة العربية السعودية.