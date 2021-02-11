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عمر شويل - جدة ولي العهد يطلق كورال بلوم الجزيرة الرئيسية ، بمشروع البحر الأحمر، وهي الرؤية التصميمية التي كشفت عنها شركة البحر الأحمر للتطوير، والتي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سمان بن عبد العزيز آل سعود، والجدير بالذكر أنها الشركة المطورة، لواحدة من أبرز مشاريع السياحة المتجددة الأكثر طموحًا بالعالم، وقد قامت الشركة البريطانية فوستر وشركاه، بتقديم تصاميم متطورة تتماشى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية، والجدير بالذكر أن جزيرة شُريرة هي البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، وقد قام سمو ولي العهد اليوم الأربعاء 10 من فبراير لعام 2021م، الموافق 28 جمادى الآخرة لعام 1442هـ، بإطلاق الرؤية التصميمية لها، وقد تزامن إطلاق هذا المشروع المتطور الضخم مع قرار ولي العهد تطوير منظومة التشريعات بالمملكة.

ولي العهد يطلق كورال بلوم الجزيرة

وكما ذكرنا سابقًا أن الجزيرة الرئيسية من تصميم المكتب المعماري الشهير نورمان فوستر، وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن مشروع البحر الأحمر، هو تجربة سياحية فريدة وغير مسبوقة، تمثل رفاهية بلا حدود بانتظار السياح والزائرين، فتصاميم كورال بلوم، مستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، مما يجعل الزائر وسط رؤية حقيقة ملموسة، فوسط هذا الكم الهائل من الهندسة المبتكرة وغير المسبوقة، والتصميم المستدام، هو سبق متفرد على مستوى العالم، وليس المملكة فحسب، فهو تصميم معد لحماية البيئة، وتبني نهج متجدد في عمليات التطوير.

والجدير بالذكر أن جزيرة شُريرة ليست أولى المشروعات المتطورة التي يتبناها ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، بل أيضًا قد قام في وقت سابق بإطلاق ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة ، ولا ننسى أيضًا أنه أيقونة الموضة والذكاء لشباب المملكة السعودي،فلا ننسي أيضًا عندما لفت شماغ وجاكيت الأمير محمد بن سلمان الانتباه إلى أناقته كشاب سعودي، ذو فكر متطور ومتقدم.

ولي العهد يطلق تفاصيل الرؤية التصميمية كورال بلوم

وتعد الرؤية التصميمية كورال بلوم، لجزيرة الرئيسية للبحر الأحمر جزيرة شُريرة ، هو تمحور لاعتبارات التنوع البيولوجي، حيث ستتم المحافظة على أشجار المانغروف، وأيضًا الموائل الأخرى، بحيث تشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية، إضافة إلى القيام بتطوير موائل جديدة عن طريق الحدائق المنسقة التي تحسن من الحالة الطبيعية للجزيرة الرئيسية.

كما تشمل الرؤية التصميمية كورال بلوم، تغطية المنتجعات والفنادق، التي يبلغ عددها إحدى عشرة، والمقرر إنشاؤها في الجزيرة، بحيث يضاهي تصميمها توفير مساحة آمنة لتأمين الزائر ضد الجائحة كوفيد-19، عن طريق مساحات أوسع، مع الحرص على الاندماج في المشهد الطبيعي، بحيث تتماشى تصميمات الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة، تعزيز الجمال الطبيعي الآسر، إضافة إلى تصميم شواطئ جديدة على الجزيرة شبيهة بالدولفين، وتصميم بحيرة جديدة تعزز التحسينات في رفع مستوى أرض الجزيرة، لتوفر بذلك حاجز واقي من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

سر التسمية كورال بلوم جزيرة شُريرة

وقد صرح جيرارد إيفيندين مدير الاستديو في شركة فوستر وشركاه، أن رؤية جزيرة شُريرة، هي رؤية الاعتماد على الحالة الطبيعية، بحيث تم التصميم للفنادق بشكل يعطي إيحاء، الأخشاب الطافية التي جرفتها الأمواج، إلى الشطآن لتستقر بين الكثبان الرملية، وقد أسهمت المواد المستخدمة، في إعطاء تأثير بيئي منخفض ، لحماية البيئة الطبيعية للجزيرة، مما يضيف تعزيز لمعالمها الطبيعية القائمة، ومن هنا جاء الاسم كورال بلوم، الذي يعني ازدهار المرجان.

الميعاد المقرر لاكتمال جزيرة شُريرة

وقد تم الإعلان عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أنه يجري العمل في المشروع على قدم وساق، بحيث يتم استقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022م، تزامنًا مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسوف يتم افتتاح بقية الفنادق الـ 12 ضمن المرحلة الأولى في عام 2023م، ثم يكون المشروع اكتمل نهائيًا في عام 2030م، ليتألف من 50 منتجع وفندقا، تصل إلى 8000 غرفة فندقية، وحوالي 1300 عقار سكني، موزعين على عدد 22 جزيرة، و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.