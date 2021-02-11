نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل أسعار البنزين بالمملكة لشهر فبراير 2021 وفقاً لتعديلات شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عمليات البحث في تزايد حول أسعار البنزين الجديدة شهر فبراير من العام الميلادي الجديد 2021، فقد قامت شركة أرامكو منذ ساعات قليلة من خلال صفحتها الرسمية حول قائمة أسعار البنزين الجديدة التي ينتظرها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه يبدأ العمل بقائمة الأسعار الجديدة للبنزين من اليوم الخميس الموافق 11 من شهر فبراير 2021، ومن خلال هذا المقال معرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني قائمة الأسعار الجديدة للبنزين شهر فبراير 2021.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية قد أوضحت في بيان خاص بها أن أسعار البنزين الجديدة، علماً بأن الطلب زاد على مختلف أنواع الوقود لهذا الشهر، خاصة بعد توفير نوعية الوقود في الفترة الأخيرة قبل بدء العام الجديد وهما 91 و 95، علماً بأن الإحصائيات أظهرت زيادة الطلب على هذه الأنواع وذلك نظراً لاحتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، بالإضافة إلى توافر أيضاً وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى وأوضحت أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصرياً والتحكم فص جودته أثناء الضخ مشيرة إلى أن جميع أنواع منتجات الطاقة لديها تتميز بخلوها من الرصاص.

خطة تعديل أسعار منتجات الطاقة:

تسعى المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة إلى تحقيق رؤيتها في 2030 وتوفير كافة احتياجات المواطنين، حيث يتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقاً لأوامر الحكومة بشكل شهري وفقاً للتعديل الأخير الخاص بالأسعار الجديدة، وفي هذه الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا المستجد فإن الأسعار قابلة للتغيير المستمر قابلة للانخفاض أو الارتفاع، وهذا تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، وعلى جانب آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية في فبراير الماضي عن تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم ال 11 وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

عاجل: أسعار البنزين الجديدة فبراير 2021 :

وفقاً لما جاءت إليه المؤشرات حسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود تحت إشراف شركة أرامكو السعودية جاءت أسعار شهر فبراير الجديدة كالتالي:

بنزين 95 يسجل 1.94 ريال سعودي بعد أن كانت 1.75 ريال سعودي لكل لتر

بنزين 91 يسجل 1.81 ريال سعودي بعد أن كانت 1.62 ريال سعودي لكل لتر

الديزيل 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين 0.70 ريال سعودي لكل لتر

غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي