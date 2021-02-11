نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المترقين بوزارة التعليم 1442 وطباعة المباشرة بالترقية نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المترقين بوزارة التعليم والتي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم السعودية اليوم من خلال نظام فارس وذلك من خلال الخدمة التي يتم تقديمها من خلال قائمة الخدمة الذاتية داخل النظام وتم من خلال المؤتمر الصحفي الخاص من وزارة التربية والتعليم السعودية والذي جاء في تصريحات رسمية اليوم من المملكة العربية السعودية بأنه تم إنهاء كل ما يخص إجراءات الترقية الخاصة بمن هم تم ترقيتهم لدرجة وظيفية أعلي في التعليم وكان عدد من هم تم ترقيتهم اليوم 12283 من المعلمين وأيضاً المعلمات والذين تم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفي اليوم وكان الإعلان أيضاً عن أسماء المترقين بوزارة التعليم 1442 من خلال المنصة الرسمية لموقع نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك فيما يخص السلم الوظيفي لمن هم منتسبين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية وتم الترقية وفقاً للمعايير الموضوعة من وزارة التربية والتعليم وما تنص عليه كافة بنود اللوائح المنظمة من وزارة الموارد البشرية وبالتعاون مع برنامج فارس .

أسماء المترقين بوزارة التعليم للعام 1442 وما هي الأعداد التي تم التصريح عنها من قبل الوزارة

تم تحديد الرتبة الوظيفية الثالثة إلي الرتبة الوظيفية الرابعة بعدد مترقين 1115 وتشمل الموظفين وأيضاً الموظفات . تم تحديد الرتبة الوظيفية من الرابعة إلي الرتبة الخامسة في السلم الوظيفي ترقية 2723 موظف وموظفة . تم تحديد الرتبة الوظيفية من السابعة إلي الرتبة الثامنة في الخدمة الذاتية ترقية 906 موظف وموظفة . نظام فارس الخدمة الذاتية والمعلن به من الرتبة الوظيفية الثامن إلي الرتبة التاسعة ترقية ترقية 467 موظف وموظفة . تطبيق فارس المعلن به من الرتبة التاسعة إلي الرتبة العاشرة وترقية عدد 376 موظف وموظفة . الخدمة الذاتية المعلن بها الترقية من الرتبة العاشرة إلي الرتبة الحادية عشر ترقية عدد 97 موظف وموظفة .

نظام فارس وكيفية الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم من خلال الخدمة الذاتية

يتم أولاً الدخول علي المنصة الرسمية لموقع نظام فارس الخدمة الذاتية . يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمستخدم سواء الاسم أو كلمة السر الخاصة به كمستخدم . يتم من خلال برنامج فارس الدخول علي ملف الشخص المستخدم في نظام فارس الخدمة الذاتية . يتم في نظام فارس بعد هذه الخطوات معرفة الأسماء التي تم ترقيتها من الموقع الرسمي .

كيفية الطباعة فيما يتعلق بالمباشرة بعد الترقية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية

من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية يتم الدخول كمستخدم مسجل سابقاً بالبيانات الخاصة بك .

يتم ألاختيار من برنامج فارس القائمة الخاصة بالخدمة الذاتية المتعلقة بالموظف .

يتم من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية أختيار القائمة الخاصة بكلمة “قراراتي” والدخول عليها .

تطبيق فارس يتم الضغط علي كلمة تشغيل لكي ما يتم تفعيل الخدمة الذاتية في نظام فارس ويتم بعدها عرض القرار .

يتم من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية أختيار القائمة التي تندرج تحتها “قرار مباشر المواد” ويتم بعد ذلك طباعته .

أسماء المترقين بوزارة التعليم 1442 ومن خلال نظام فارس يتم أختيار قرار المباشرة تحت القائمة المسجل عليها نوع الطلب .

أسماء المترقين بوزارة التعليم وتم الإعلان عنهم اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بوزارة التعليم السعودية والتي جاء فيه الأسماء جميعها المعلن عنهم وعدد من هم مترقين في كل درجة وظيفية حسب الترتيب الذي تم وضعه من الوزارة ويمكن لكافة المترقين الدخول علي نظام فارس الخدمة الذاتية لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن .