خطوات تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية

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عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد يعد من الأنظمة الفرعية من خلال نظام فارس للموارد البشرية، حيث أن هذا النظام عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف الحصول عليها، وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً دون الحاجة للتوجه إلى الإدارة التعليمية، ولذلك أيضاََ إمكان المواطن السعودي المستفيد “الموظف” يتبع المعاملة حتى صدور القرار من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام فارس، ومن الجدير بالذكر أن نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد بياناتي، وكيفية تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد، حيث أن تحديث بيانات التسكين في نظام فارس الخدمة الذاتية بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، وبيناََ آلية تسجيل الدخول في نظام فارس للموارد البشرية للاستفادة منه بشكل أكبر.

تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية :

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، لتقديم العون والمساعدة، وتوفير الوقت والجهد للموظفين التعليميين والإداريين بالوزارة، ومن الجدير بالذكر أن نظام فارس الإلكتروني تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الكثيرة للموظفين والدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنظام فارس الإلكتروني.

خطوات تسجيل الدخول في نظام فارس :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس. يجب بعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم بعد ذلك كتابة رمز التحقق. ثم بعد ذلك يجب على المستفيد النقر على “تسجيل الدخول”.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية :

الخدمة الذاتية الجديد للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، نظام فارس الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الكثيرة لجميع المسجلين في هذا النظام الإلكتروني، حيث أن نظام فارس يقدم كافة التفاصيل المتعلقة بالتعليم بالسعودية، دون الرجوع للإدارة أو وزارة التربية والتعليم وبإمكان كل موظف تتبع المعاملة حتى صدور القرار من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام فارس.

الإعلان عن الطلبات :

طلبات الإجازات إبلاغ مباشرة بعد إجازة طلبات البدلات أيضاََ تقديم طلب قطع إجازة طلب تمديد إجازة طلب تعديل مدة إجازة طلب إلغاء إجازة مباشرةً طلب تعديل بداية إجازة تقديم طلب تقاعد

الاستعلام عن الرواتب :

يجب الاستعلام عن البيانات الأساسية للموظف. الاستعلام عن السجل التاريخي للموظف. يجب على المستفيد الاستعلام عن بيان خارج الدوام الاستعلام عن بيان الانتدابات الاستعلام عن الطلبات المعلقة