نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2021 وتوقعات الدولار خلال الأشهر القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم ، سعر دولار صباح يوم الخميس من فبراير عام 2021 يبلغ 15.66 جنيه مصري ما يعادل 3.75 ريال سعودي ولعدم استقراره فالأسواق المصرية فكان خلال الأسابيع السابقة ما يقارب15.72، ففي هذه الأيام سوف يتعرض إلي نقصان فالسعر اكثر خلال الأيام المقبلة، إليك أيضا سعر الذهب اليوم بكامل التفاصيل أسعار الجرامات والتوقعات .

وسجل سعر الدولار في بعض الأيام السابقة: التاريخ سعر الصرف 2021-02-04 1 دولار الأمريكي = 3.7507 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار الأمريكي 2021-02-05 1 دولار الأمريكي = 3.7509 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار الأمريكي 2021-02-06 1 دولار الأمريكي = 3.7509 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار الأمريكي 2021-02-07 1 دولار الأمريكي = 3.7512 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار الأمريكي 2021-02-08 1 دولار الأمريكي = 3.7509 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار الأمريكي 2021-02-09 1 دولار الأمريكي = 3.7510 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار الأمريكي 2021-02-10 1 دولار الأمريكي = 3.7509 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار الأمريكي بعض أسعار في بنوك المصرية حمل تطبيق و اعرف طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا وأهميته في المملكة العربية السعودية. التاريخ سعر الصرف سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.60 جنيه للشراء. 15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة 15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه. 15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.59 جنيه للشراء. 15.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.59 جنيه للشراء. 15.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. تحديث أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021 في السعودية بداية من الخميس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2021 وتوقعات الدولار خلال الأشهر القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.