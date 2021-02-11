مشروع كورال بلوم بالبحر الأحمر 2021 وجهة سياحية تبهر العالم

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عمر شويل - جدة مشروع كورال بلوم بالبحر الأحمر 2021 جذب انتباه المستثمرين والمهتمين بالأماكن السياحية من مختلف الدول العربية والأجنبية فور أن أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء مشروع كورال بلوم والجميع يرغب مطالعة تصاميم مشروع كورال بلوم بالبحر الأحمر باعتباره أبرز المشروعات السياحية التى تبهر العالم، من خلال مجموعة من التصاميم البريطانية لشركة “فوستر وشركاه”، كما تكون يقبل على التنزه في فنادق مشروع كورال بلوم العديد من السياح من كل مكان فور افتتاحها، والاستمتاع بالمنتجعات السياحية المتميزة.

مشروع كورال بلوم بالبحر الأحمر

من المحدد أن مشروع كورال بلوم بالبحر الأحمر بعد العمل عليه بكثافة هائلة يكون قادر على استقبال السياح من مختلف الدول في 2022 مع افتتاح المطار الدول والفنادق يتم افتتاح 4 في البداية، بالإضافة إلى فتح 12 فندق آخرين في عام 2023 ولم ينتهى المشروع بذلك بل يواصل استكماله من خلال استثمارات تستهدف الانتهاء من 50 فندقًا ومنتجعًا في نهاية عام 2030 فضلاً عن الجزر والمراسي، وأماكن الترفيه التى يستمع بها الزوار.

تصاميم مشروع كورال بلوم

أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) المؤسسة لقيادة تطوير “مشروع البحر الأحمر” على أن تصاميم مشروع كوال بلوم مستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في السعودية لتجذب السياح للاستجمام بها، فضلاً عن وجود معايير استثنائية هندسية مبتكرة، تساهم في حماية البيئة والاستمتاع في الوقت ذاته بهدف تصميم جزيرة شريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية بتصميمات مختلفة، وتكون شواطئ الجزيرة شبيهة بالدولفين، فضلاً بحيرة جديدة، وكل ذلك التصميمات شملت مراعاة وجود حاجز للوقاية من ارتفاع مستوى سطح البحر.

مشروع كورال بلوم

من المنتظر أن يكون مشروع كورال بلوم من أكبر المشروعات الاستثمارية في الوطن العربي من خلال التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير والشركات العالمية، ويستهدف تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر الموجودة في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودي.

والجدير بالذكر أن مشروع كورال بلوم سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل في السعودية وخارجها، بعدد 14 آلالاف موظف، كما تم توقيع أكثر من 500 عقد حتى الان بحوالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للمشروعات الاستثمارية.