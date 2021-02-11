تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا ta.sdaia.gov.sa .. رابط مباشر

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عمر شويل - جدة تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا خدمة إلكترونية فرضتها أزمة كورونا على اتخاذ قرار سريع من قبل وزارة الاتصالات السعودية لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لاستشعار المصابين، والمخالطين ضمن كافة خدمات تطبيق توكلنا وخاصة أن التطبيق يحظى باهتمام الكثيرون فمنذ انطلاقه من 4 شهور، سجل استخدامه أكثر من 7 ملايين شخص، وحاليًا يواصلون بحثهم عن تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا ta.sdaia.gov.sa لحماية أنفسهم من الوباء.

تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا

يساعد تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا ta.sdaia.gov.sa كافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على معرفة الحالة الصحية لجميع الموجودين في الأماكن المزدحمة، ويتم تفعيل الوضع الحذر في تطبيق توكلنا من خلال خاصة البلوتوث، والتى تعمل على توجه المستخدمين وتنبيهم في حالة وجود ازدحام أو شخص مصاب بفيروس كورونا أو مخالط بالقرب منه، بما يضمن التحرك السريع لحمايته وسلامته الصحية.

طريقة تفعيل الوضع الحذر في تطبيق توكلنا

– فور تسجيل الدخول على موقع تطبيق توكلنا – أدخل على قائمة الخدمات – النقر على إيقونة “خدمات الصحة” – الضغط على “الوضع الحذر” – فعل الوضع الحذر – بعد ذلك يظهر إشعار أعلى الصفحة يشير إلى الوضع الحذر في فـي أجهـزة الآيفون. – لابد ترك التطبيق مفتوحًا في الواجهة الرئيسية وعدم إقفال الشاشة أو الخروج من التطبيق. – الضغط على موافق.

تطبيق توكلنا

أتاحت وزارة الاتصالات السعودية تحديث جديد على تطبيق توكلنا ليساعد كافة المتواجدين في المملكة لحمايته الصحية على أن يشمل التالي:

تفعيل خدمة الوضع الحذر وخاصية إدارة التجمعات الآمنة.

إتاحة رعاية التابعين لكى تُمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عامًا.

يتمكن تطبيق توكلنا غير المتحدثين باللغة العربية من استخدامه لإتاحته بـ 5 لغات(الهندية، والفلبينية، والأوردو، والبنغالية، والإندونيسية).

يحقق تطبيق توكلنا درجات الأمان والسلامة للتجمعات سواءً كانت شركات (شخصية، أو حكومية، أو تجارية).