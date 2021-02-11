نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزيرة شريرة او كورال بلوم Coral bloom أسباب تجعلك تزورها تعرف عليها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جزيرة شريرة او كورال بلوم Coral bloom هي عبارة عن مشروع ضخم والذي يتم تطويره على مساحة ارضيه حوالي 28 ألف كيلومتر مربع وذلك من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية كما يضم المشروع الحديث لعام 2021 أرخبيلاً يحتوي على أكثر من “90” جزيرة بكرًا، وستضم جزيرته الرئيسية التي تسمي “شريرة” على عدد من المزايا المبهرة للزائر و التي تجعل من تجربته استثنائية لا تُنسَى من ذاكرته لزيارة كورال بلوم Coral bloom.

كورال بلوم Coral bloom ها قد قام الأمير محمد بن سلمان وهو ولي العهد السعودي وأيضا رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير بإطلاق الجزيرة السعودي والتي تعد رائعه وفائقة الجمال وذلك بالجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر وتسمى Coral bloom والذي يعتبر من أضخم وأهم المشاريع السياحية في العالم للعام 2021.

كما تنبأ الرئيس التنفيذي جون باغنو لشركة البحر الأحمر للتطوير ، في بيان صحافي عام بانه سوف ينبهر السياح عند زيارتهم ل كورال بلوم Coral bloom بمشروع البحر الأحمر وذلك لشدة روعتها وجمالها ، حيث انهم يقومون بجولة سياحية غامرة بالرفاهية والسعادة إلى أبعد الحدود.

وتحدث الرئيس التنفيذي باغانو إن “تصاميم “كورال بلوم” هي مأخوذة مستوحاة من الطبيعة النباتية والحياة الحيوانية الأصلية بالمملكة العربية السعودية مما تجعل السائح أثناء تواجدها جزيرة كورال بلوم Coral bloom يشعر أنها رؤية حقيقية ملموسة ومحسوسة

هكذا من المتوقع أن توفر بشكل كبير تصاميم “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر عدة خيارات بشكل متنوع لعشاق الطبيعة لسياح العالم بالكامل وخصوصا المواطنين السعوديين في احد افضل واحدث المواقع الجميلة والطبيعة في العالم وهي كورال بلوم Coral bloom وذلك على شواطيء البحر الأحمر الخلابة بالجمال الطبيعي.

جزيرة شريرة أو كورال بلوم Coral bloom مستلهمة من وحي الطبيعة

تم استوحاء تصاميم كورال بلوم من جمال وطبيعة الشُّعب المرجانية المزدهرة والتي تعتبر الفريدة من نوعها ، والتي تعتبر موجوده في بحيرة الوجهه للمشروع السياحي الضخم وذلك لتخلق وجهة سياحية مميزة تترك اثر فريد في شعور الزائر ، وتكون سبب رئيسي في وضع المملكة العربية السعودية علي الخارطة السياحية العالمية.

كما تضمن التصاميم ل كورال بلوم Coral bloom تجربة غامرة وفريده ، تمنح السياح الشعور بالانسجام والاسترخاء والهدوء النفسي مع البيئة الطبيعية ، هكذا يستطيع الزائر الغوص والتعمق في خفايا وكنوز منطقة البحر الأحمر، واكتشاف علي ما تحتويه من معالم طبيعية فريدة.

كورال بلوم Coral bloom مساحات أكثر رحابة

تمنح الرؤية التصميمية الخاصة بالمنتجعات والفنادق الأحد عشر الجاري إنشاؤها في جزيرة كورال بلوم Coral bloom تصميمًا يواكب ويحقق طموحات و تطلعات السائحين بعد جائحة “كوفيد–19″،

ايضا تحقق مساحات شاسعة وأكثر رحابة بالسائح حيث أنها لا تتضمن أي ممرات داخلية على سبيل المثال فهي مساحات رائعه ، و جعله يستطيع الاندماج بشكل كبير في المشاهد الطبيعية الخلابة حيث تتماهى هذه الفنادق مع مش شكل الكثبان الرملية المحيطة وهذا هو من الأسباب التي تعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة كورال بلوم Coral bloom .

كورال بلوم Coral bloom من حيث التنوع البيولوجي

من الأهداف الرئيسية لجزيرة شريرة هي تنفيذ تصاميم تساعد على حماية وتوفير التنوع البيولوجي للمنطقة ، لذلك سيتم الاحتفاظ وأشجار المانغروف وغيرها لكي تصبح سد منيع وخط دفاع رئيسي وطبيعي لحمايتها من عوامل التعرية والانجراف.

أيضا سيتم تصميم موائل جديدة منسقة من خلال الحدائق يجعل الحالة الطبيعية للجزيرة في أفضل صورة. وسيتم إنشاء وتصميم شواطئ جديدة تماما على الجزيرة والتي تشبه الدلفين وعمل بحيرة جديدة أخرى.

هكذا تساهم وتؤثر كل هذه التطويرات والإضافات والتحسينات الحديثة لعام 2021 بشكل رئيسي ومباشر على رفع كفاءة أرض الجزيرة كورال بلوم Coral bloom وتصبح حاجز قوي للحماية من خطر حدوث ارتفاع مستوى سطح البحر عن الأرض.

اذا الهدف الرئيسي من ذلك التطويرات الحفاظ على المعالم الأساسية للجزيرة بالإضافة إلي تحسينها لتصبح في أفضل شكل ممكن بدون التأثير السلبي او الحاق الأذي بالموائل والشواطىء الطبيعية.

كورال بلوم Coral bloom هي صديقة للبيئة

تتألق وتنفرد تصاميم “كورال بلوم” بأنها تعتبر صديقة للبيئة ، فهي تراعي الموائل الطبيعية في الجزيرة، وتهدف شكل مباشر إلى تعزيز البيئة الطبيعية وتنمية الحياة الفطرية الموجودة بما يتناسب مع انضباط الشركة بتحقيق نسبة حفظ بيئي قد تصل إلى حوالي 30% عند حلول عام 2040م.

كما تضع الشركة خطة لتصميم أكبر نظام في العالم يساعد في تخزين البطاريات ، والهدف منه هو إتاحة إمكانية تشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة طوال الـ 24 ساعة خلال اليوم

وأيضا تصميم محطات تبريد خاصة بالمناطق المركزية لتوفير الراحة بالكامل للسائح علي جميع أنحاء الوجهة. كذلك يتم استخدام مواد بناء خفيفة ذات كتل حرارية منخفضة ويتم تصنيعه خارج الموقع الخاص بالمشروع في أعمال البناء والتشييد وذلك بهدف تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مع التقليل بأكبر شكل ممكن من التأثير على البيئة.

ويعتمد المخطط العام لمشروع البحر الأحمر بشكل أساسي إلى تخطيط سياحي بحري بشكل موسع ، كما يضمن عدم المساس بـ 75 % من جزر الوجهة له. كما تعتبر شريرة هي واحدة من أفضل 22 جزيرة فقط، والتي تم اختيارها بعناية فائقة لعمليات التطوير في 2021