نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس أسماء المترقين الإداريين الرتبة الثالثة والرابعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم نظام فارس أسماء المترقين الإداريين والخاصة بالرتب الثالثة والرابعة والتي تم الإعلان عنها يوم أمس عبر موقع وزارة التعليم وعبر حساباتها الرسمية في تويتر، وجاء مضمون الإعلان عن ترقية ما لا يقل عن اثني عشر ألف من الإداريين والإداريات، منهم أكثر من 1100 إداري وإداريه فقط من الرتب الثالثة والرابعة، وسيتم التطرق إلى الموضوع هذا بما يتضمن أسماء أكثر من 1115 موظف عبر رابط مباشر.

نظام فارس أسماء المترقين الإداريين 2021

كما جاء في البيان الذي وزعته وزارة التعليم تفاصيل ترقية الإداريين وطي قيد الموظف في الرتبة التي كان يشغلها وترقيته إلى الرتبة التالية، وبالتحديد بلغ العدد الإجمالي للموظفين الذين حصلوا على الترقية 12.283موظف من منسوبي سلم وظائف الإداريين ، والذي يتبع إلى ديوان الوزارة من إدارات ومكاتب ومدارس الملحقية الثقافية، وذلك بما يتناسب مع اللوائح التنفيذية التي أقرتها الموارد البشرية بما تحمله من عدالة وتوافق في عمليتي المفاضلة والترشيح، وفيما يلي بيان إعلان ترقية الإداريين لمختلف الرتب الوظيفية متضمنة سبب الترقية.

تعرف على الإداريين والإداريات المترقين في الرتب الثالثة والرابعة بالاسم

بالنسبة للإداريين الذين يبحثون عن أسمائهم، التي شملتهم الترقية، يمكنهم الاطلاع على ما يتجاوز أكثر من 1100 من أسماء الإداريين المترقين 1442 مجمعة في ملف واحد، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بهذه العملية لأول مرة من حيث العدد، وكان السبب البارز والذي أعلنت عنه هو اهتمامها بمنسوبي وزارة التعليم من أجل رفع كفاءة العمل في التعليم العالي، كما تضمن بيانها معايير المفاضلة للترقيات والتي بدورها تفتح الطريق لتهيئة البنية التحتية لمنظومة الترقية في وظائف وزارة التعليم، وتحدث أيضا عن خطة استمرار عملية الترقية، بما يتناسب مع بعض الشروط والضوابط المعلن عنها سابقا.