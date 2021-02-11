نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام الخدمة الذاتية فارس والحصول على أسماء الترقيات للرتب الـ6و7و8 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لمنسوبي وزارة التعليم نظام الخدمة الذاتية فارس من أجل الاطلاع على جميع أسماء المترقين من الرتب السادسة والسابعة والثامنة، وكما قمنا في أحد التقارير السابقة بالتطرق إلى أسماء الذين تم ترقيتهم للرتب الرابعة والثالثة ، نوفر لكم ملفاً للحصول على جميع أسماء الرتب من السادسة وحتى الثامنة، كما سيتم توفير رابط نظام فارس للاستعلام عن الترقيات لجميع الرتب بشكل مباشر.

نظام الخدمة الذاتية فارس والإعلان عن عملية الترقيات لآلاف الإداريين

في أكبر عملية إعلان لإنهاء إجراءات ترقية الإداريين حسب وصف بيان وزارة التعليم السعودية، أنهت وزارة التعليم الإجراءات المتعلقة بترقية حوالي 12.300 موظف وموظفه لديها من إداريين وإداريات، وقد شملت ترقيات الموظفين للرتب 3و4 وعدة رتب من ضمنها السادسة والسابعة والثامنة، والتي سنتحدث عنها في هذا التقرير، وعلى صعيد آخر جاءت الترقيات في سلم وظائف الإداريين الخاص بديوان الوزارة ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، حيث جاء ذلك بعد اعتماد الوزارة للترقيات بما يتناسب ويتوافق مع نظام اللوائح التنفيذية التي تخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد ذكرت أيضا عن أن هذا العدد يأتي الأول في تاريخ قرارات الوزارة من ناحية العدد، وأعادت السبب إلى الاهتمام التام لمنسوبي الوزارة من موظفين وموظفات وتشجيع هؤلاء على زيادة قدراتهم الإنتاجية في مهنة التعليم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ترقيات الإداريين من المرتبة السابعة وحتى الثامنة بالأسماء مرفقة بالسجل المدني لكل اسم

خصصنا لمن يبحث عن أسماء المترقين الرتبة الثالثة والرابعة ملف واحد، بينما يستطيع أصحاب الرتب السادسة والسابعة والثامنة معرفة الأسماء التي يشملها القرار بالترقية عبر ملف ترقية الإداريين من الرتبة 6 وحتى 8، ومن جهة أخرى سيتم طي قيد جميع المترقين في وظائفهم في المراتب السابقة، وستتم الترقية لرتبة واحدة لكل من شمل هذا القرار، وختمت وزارة التعليم بيانها عن تشكيل لجان من أصحاب صلاحية حوكمة عمليات المفاضلة من أجل إصدار قرارات متعلقة بالترقية، مؤكدة أنه سيتم العمل على إرسال الرسائل النصية لمن شملتهم هذه القرارات، كما يمكنهم الاطلاع عليها في نظام فارس عبر حساباتهم داخل النظام.