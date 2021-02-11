نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من المساعدة المقطوعة معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة وذلك بعد إعلان وزارة التنمية الإجتماعية والتنميه البشرية بالمملكة العربية السعودية عن الرابط الإلكترونى الذى يخص الإستعلام عن المساعدة المقطوعة، وقد أعلنت الحكومة أيضاً عن فتح باب الإستعلام لكن بطريقة إلكترونية وذلك حرصاً منها على مواطنيها لحمايتهم من التجمع والتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتُعد المساعدة المقطوعة لمن لا يعرفها هى مساعدة مالية تُمنح سنوياً للمواطنين السعوديين محدودى الدخل والأرامل والأسر الموجودة تحت خط الفقر، وتم قبول العديد من المتقدمين لطلب المساعدة المقطوعة فى الفترة الأخيرة وذلك بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد الذى أثر على الاقتصاد العالمي وزيادة فى أسعار السلع المهمه والأساسية، ولذلك على الراغب فى التقديم لطلب المساعدة المقطوعة سرعة التوجه إلى الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة وتقديم كافة البيانات، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط للإستفادة من المساعدة المقطوعة، ونوضح لكم الشروط الواجب انطباقها فى المتقدم لطلب المساعدة المقطوعة كالتالي:

أن يكون سعودى الجنسية.

لا يقل عمره عن 35سنة.

لا يملك سجل تجارى.

لا يحصل على راتب شهرى يتعدى ال 3000 ريال سعودى.

التسجيل في المقطوعة

نوضح لكم كيفية التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة التنمية الإجتماعية والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية: