كيفية التسجيل في منصة تمكين للحصول على فرصة عمل والاوراق المطلوبة للتسجيل في المنصة 1442

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة تمكين للحصول على فرصة عمل والاوراق المطلوبة للتسجيل في المنصة، التسجيل في منصة تمكين للحصول على فرصة عمل من الأمور التى تشغل بال الكثير من الأشخاص الباحثين عن عمل فى السعودية، فقد عملت المنصة على توظيف عدد كبير من المواطنين السعوديين فى الفترة القليلة الماضية، وذلك باعتبار منصة تمكين أحد أهم المنصات التي قامت وزارة التنمية الإجتماعية بإنشائها ليتم تأهيل جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي للعمل .

كيفية التسجيل فى منصة تمكين للحصول على فرصة عمل

لكي تستطيع التسجيل في منصة تمكين لأجل الحصول على فرصة عمل يجب عليك تتبع هذه الخطوات:

أولاً الدخول على منصة تمكين الضمان الاجتماعي .

. ثم قم باختيار التسجيل في مبادرة التوظيف.

أدخل كافة البيانات الشخصية ككتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية.

قم بكتابة تاريخ ميلادك بالتقويم الميلادي والهجري.

قم بكتابة بياناتك الشخصية في الأماكن المخصصة لها لضمان عدم الخطأ.

بعد ذلك أكمل كافة المستندات التي تطلب منك.

أضغط علي زر تسجيل بعد التأكد من صحة البيانات .

سيتطلب الموقع منك اختيار العمل المناسب لك حسب التخصص الدراسي ثم قم بالضغط على زر التسجيل فى العمل .

الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة تمكين

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لكي يستطيع التقديم في منصة التمكين، وأهم هذه الشروط ما يلي:

من أهم الشروط أن يكون عمر الشخص الباحث عن العمل لا يقل عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عن تسع وخمسون عام.

يجب أن يكون الشخص قادرًا على العمل الذي سجل به

من الشروط ان يكون لدى الشخص المسجل رخصة تجارية سارية .

المستندات المطلوبة في منصة تمكين

توجد بعض المستندات المطلوبة للتقديم في منصة تمكين منها ما يلي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية

نسخة من شهادة التخرج من الجامعة أو نسخة من آخر مؤهل دراسي تم الحصول عليه.

نسخة من الشهادات لأى دورة علمية حصل عليها الشخص المسجل في المنصة.

شهادة خبرة سابقة

السيرة الذاتية إن وجدت.

وختاما، يتم دمج المسجلين في الضمان الاجتماعي بسوق العمل عن طريق التسجيل في منصة تمكين للحصول على فرصة عمل وذلك بمنحهم بعض الدورات العملية والعلمية، والتي تمكنهم من العمل وإقامة المشروعات المختلفة.