موقع hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

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عمر شويل - جدة ينتظر المواطنين السعوديين الأعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها وذلك عبر موقع hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية، والذي أكدت الوزارة بدورها أن صرف تلك المنحة غير مرتبط بموعد محدد على مدار العام، وأكدت أن عمليت الصرف للمساعدة المقطوعة مرتبطه بالوضع الاقتصادي للمملكة، وأضافة الوزارة أنها قد اقتربت من الإنتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها وعلى وشك إعلان موعد الصرف فى القريب العاجل.
شروط المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442
فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية تلك الشروط الواجب توافرها فى مستحقين المساعدة المقطوعة تلك التي تتمثل في:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.
- إلا يكون قد غادر السعودية لمدة ثلاثة أشهر ممتالية.
- إلا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.
- إلا يكون المستفيد من أصحاب المحال التجارية أو العقارات.
- إلا يمتلك سجل تجاري بأسمه.
- إلا يتجاوز راتبه الشهري عن 3000 ريال سعودي.
الفئات التي تصرف لها المساعدة المقطوعة 1442 بالسعودية
- الأرملة.
- المطلقة.
- أصحاب الدخل المحدود.
- أسر السجناء.
- المرآة التي تعيل أسره.
- أم الأيتام.
- أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.
- الأسر الفقيرة.
طريقة التسجيل فى المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية
سنوضح لكم الأن الخطوات اللازم إبتاعها لإتمام عملية التسجيل فى المساعدة المقطوعة 1442، وبعد الإنتهاء من عملية التسجيل ستقوم الوزارة بمراجعة البيانات المقدمة لتأكد من أحقية المتقدم للحصول على تلك المساعدة:
وأخيراً المساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد ثابت فيتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للدولة، وقد يكون سبب التأخير لهذا العام هو انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والذي تسبب فى أزمة أقتصادية واضحة، مما أدي لنزول الاقتصاد السعودي وتأخير تلك المنحة المقدمة من المملكة لمواطنيها، فى انتظار إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي فى القريب العاجل.
ننتظر تعليقاتكم واستفسارتكم عن صرف المساعدة المقطوعة، وسنقوم بالرد عليها فوراً
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