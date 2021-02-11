نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 والشروط اللازمة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين عن موعد صرف المقطوعة، ويتابعنا الكثير من المواطنين السعوديين على موقعنا لأننا نهتم بكتابة كافة الأخبار السعودية الهامة وخاصة التي تصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي تخص برنامج المساعدة المقطوعة، وتُساعد تلك المساعدة المقطوعة الآلاف من الاسر السعودية متوسطة الدخل في العيش حياة كريمة بعيداً عن العوز وتوفير الحياة الكريمة خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية بدرجة ملحوظة بعد العديد من اجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذته الحكومة السعودية بهدف رفع معدل النمو الإقتصادي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التقديم فيها والإستفادة من الدعم على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فإلى نص المقال.

شروط التسجيل في المقطوعة

هناك عدة شروط لا بد من توافرها في كل مواطن سعودي يريد التقدم إلى برنامج المساعدة المقطوعة، ومن أبرز هذه الشروط:

أولاً أن يكون المواطن حاملاً للجنسية السعودية.

ثانياً راتبه متوسط ويحتاج فعلاً للدعم.

ثالثاً لا يمتلك سجل تجاري.

وفي حالة تطابق هذه الشروط على المواطن يُمكنه التقديم إلى المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المقطوعة

هناك الكثير من مواقع الأخبارالتي توقعت قرب نزول دفعات المساعدة المقطوعة، ولكننا حتى الآن ليس أمام قرار رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يحدد فيها الموعد الرسمي لصرف المساعدة المقطوعة، فالوزارة هي الجهة الوحيدة المخول لها تحديد الموعد الرسمي، ولذلك فنحن نتابعها على الموقع الرسمي الإلكتروني لها والصفحة الرسمية لها على تويتر.

نتمنى أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل بشأن برنامج المساعدة المقطوعة وموعد صرفها وشروط التقديم فيها، ولأي سؤال أو استفسار يرجى التكرم بترك تعليق بالاسفل وسوف نرد عليكم في أقرب وقت ممكن