نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول جديد في توكلنا الشروط والطريقة بدون أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول جديد في توكلنا خدمة توكلنا هي إحدى أهم الخدمات التي قامت بتوفيرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى إصدار التصاريح المتعددة لمنسوبي القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد خلال فترة منع التجوال التي تطبقها المملكة، ويتم ذلك من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا.

تسجيل دخول جديد في توكلنا

يحتاج العديد من الأفراد من داخل المملكة إلى بعض التصاريح الخاصة بالجهات الحكومية لذا فإنهم يلجئون إلى البحث عن تسجيل دخول جديد في توكلنا وذلك للحصول على التصاريح الالكرتونية للاحتياجات الهامة أو استخدام الخدمات التي يقدمها التطبيق خلال فترة المنع التي تطبقها المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في توكلنا

يتساءل العديد من الافراد كيف اسجل في توكلنا وللإجابة على هذا التساءل سوف نتعرف على طريقة التسجيل ولكن يجب على الراغب في التسجيل لدي برنامج توكلنا أن يكون لديه حساب مفعل على منصة أبشر ويتم التسجيل بعد ذلك ببرنامج توكلنا من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا.

يتم اختيار نوع النظام الذي يتم استخدامه بالجوال الخاص بالراغب في التسجيل.

يتم بعد ذلك اختيار كلمة مستخدم جديد.

يطلب التطبيق بعض المعلومات الشخصية وكذلك رقم الجوال، ومن ثم يتم إرسال رسالة التفعيل على الجوال.

بعد ذلك يقوم العميل بتسجيل محل الإقامة بشكل دقيق والاجابة على بعض الأسئلة التي يطلبها الموقع.

يتم بعد ذلك إضافة الأفراد الموجودين بمحل الإقامة والتابعين للمواطن القائم بالتسجيل.

التسجيل في توكلنا بدون أبشر

يمكن للأفراد الغير مسجلين لدى منصة أبشر التسجل في برنامج توكلنا ولكن يجب أن يتم إضافة رقم الجوال الخاص بالتسجل في برنامج توكلنا مع أحد الأفراد المسجلين بمنصة أبشر ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى منصة أبشر من خلال شخص مسجل بالفعل.

اختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا من خلال الخدمات العامة.

يتم بعد ذلك إستيفاء بعض البيانات منها رقم الجوال المراد تسجيلة ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

بعد حفظ المعلومات يتم إرسال رقم التعريف على الجوال الذي تم إدخاله ومن ثم يمكنه استكمال التسجيل على برنامج توكلنا.

الخدمات المقدمة من برنامج توكلنا

هناك العديد من الخدمات التي يمكن للأفراد الاستفادة منها فور التسجيل في برنامج توكلنا وهي:

خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات.

إصدار تصاريح اعتمرنا.

خدمة عرض المخالفات العامة.

خدمة عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية.

خدمة فحص كورونا.

خدمة رعاية التابعين.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمميزات الأخرى التي يحصل عليها الفرد داخل المملكة بمجرد التسجيل بالبرنامج وبالتالي فهو يحد من التجمعات والاضرار التي قد تلحق بالأفراد من جراء التجمعات المختلفة.