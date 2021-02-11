- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي يُعلن عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن موعد أنطلاق نظام المدفوعات الفورية وهو يوم 21 فبراير الجاري، وذلك بعد نجاحه خلال المرحلة الأولي التجريبية التي تم إجراءات مع عدد من البنوك السُّعُودية، وإطلاق هذا النظام سيمكن الشركات والمؤسسات المالية والأفراد، من إتمام عمليات التحويل المختلفة بين البنوك بشكل فوري طوال أيام الأسبوع وعلي مدار 24 ساعة.
نظام المدفوعات الفورية 2021
ويتم الأشراف علي نظام المدفوعات الفورية من قبل البنك المركزي السعودي، ويعدّ أحد أهم خطوات تعزيز مركز المملكة العربية السُّعُودية في الخِدْمَات المصرفية والمالية، كأحدي الدول المتقدمة والعمل علي تحويلها لمركز رائد في قطاع التقنية المالية، مما يساهم في تنفيذ أهداف برنامَج التطوير المالي وتحقيق رؤية المملكة 2030 وهو احد البرامج التي تهدف لتحول المجتمع إلي أقل أعتمادا علي نظام النقد.
- يتم الأشراف علي نظام المدفوعات الفورية من قبل البنك المركزي السعودي.
- يعمل بسلاسة بين شركات التقنية المالية والبنوك.
- تمكين الشركات والمؤسسات المالية والأفراد من التحويل بين البنوك بشكل فوري.
- هو احد برامج التطوير المالي لرؤية المملكة 2030.
- يعمل علي تعزيز التنمية الاقتصادية.
- زيادة فعالية المعاملات المالية بين كل من قطاعي التجزئة والشركات.
- العمل علي رفع مستوي جودة الخِدْمَات التي تقدم للمستفيدين.
- تخفيض التكلفة التشغيلية، مع توفير حلول للقطاع المالي.
البنك المركزي السعودي ساما
كما وضح البنك المركزي خلال البيان أن نظام المدفوعات الفورية، سوف يعزز من التنمية الاقتصادية وذلك من خلال زيادة فعالية المعاملات المالية بين الشركات والتجزئة، مع تمكين كل من شركات التقنية المالية والمؤسسات المصرفية علي تحسين المنتجات المالية، وسهولة إدارة التدفقات النقدية في قطاع الأعمال، والمساهمة في زيادة عامل الشفافية بين كل من الأفراد والشركات، مع رفع مستوي جودة الخِدْمَات المقدمة للمستفيدين.
- مشروع كورال بلوم بالبحر الأحمر 2021 وجهة سياحية تبهر العالم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي السعودي يُعلن عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.