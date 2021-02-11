نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي يُعلن عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن موعد أنطلاق نظام المدفوعات الفورية وهو يوم 21 فبراير الجاري، وذلك بعد نجاحه خلال المرحلة الأولي التجريبية التي تم إجراءات مع عدد من البنوك السُّعُودية، وإطلاق هذا النظام سيمكن الشركات والمؤسسات المالية والأفراد، من إتمام عمليات التحويل المختلفة بين البنوك بشكل فوري طوال أيام الأسبوع وعلي مدار 24 ساعة.

نظام المدفوعات الفورية 2021



ويتم الأشراف علي نظام المدفوعات الفورية من قبل البنك المركزي السعودي، ويعدّ أحد أهم خطوات تعزيز مركز المملكة العربية السُّعُودية في الخِدْمَات المصرفية والمالية، كأحدي الدول المتقدمة والعمل علي تحويلها لمركز رائد في قطاع التقنية المالية، مما يساهم في تنفيذ أهداف برنامَج التطوير المالي وتحقيق رؤية المملكة 2030 وهو احد البرامج التي تهدف لتحول المجتمع إلي أقل أعتمادا علي نظام النقد.

يتم الأشراف علي نظام المدفوعات الفورية من قبل البنك المركزي السعودي.

يعمل بسلاسة بين شركات التقنية المالية والبنوك.

تمكين الشركات والمؤسسات المالية والأفراد من التحويل بين البنوك بشكل فوري.

هو احد برامج التطوير المالي لرؤية المملكة 2030.

يعمل علي تعزيز التنمية الاقتصادية.

زيادة فعالية المعاملات المالية بين كل من قطاعي التجزئة والشركات.

العمل علي رفع مستوي جودة الخِدْمَات التي تقدم للمستفيدين.

تخفيض التكلفة التشغيلية، مع توفير حلول للقطاع المالي.

البنك المركزي السعودي ساما

كما وضح البنك المركزي خلال البيان أن نظام المدفوعات الفورية، سوف يعزز من التنمية الاقتصادية وذلك من خلال زيادة فعالية المعاملات المالية بين الشركات والتجزئة، مع تمكين كل من شركات التقنية المالية والمؤسسات المصرفية علي تحسين المنتجات المالية، وسهولة إدارة التدفقات النقدية في قطاع الأعمال، والمساهمة في زيادة عامل الشفافية بين كل من الأفراد والشركات، مع رفع مستوي جودة الخِدْمَات المقدمة للمستفيدين.