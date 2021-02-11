نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل البنك السعودي المركزي يطلق نظام مدفوعات فورية في يوم 21 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي المركزي أعلن اليوم أنه أبتداء من يوم 21 فبراير لعام 2021 سيتم أطلاق نظام المدفوعات الفورية لهذا الشهر الجاري وذلك بعد أن تم أطلاق المرحلة الأولي من النظام وأثبت نجاحه من البنك وذلك النظام تم أطلاقه من البنك المركزي والخاص في نظام المدفوعات الفورية والتي من شأنها تنظيم العلاقات مع البنوك داخل المملكة العربية السعودية وفوراً من بعد أطلاق نظام المدفوعات الفورية سوف تتمكن كل المؤسسات المالية وكذلك كافة الشركات وكل الأفراد من أن يتمموا العمليات الخاصة بالتحويل داخل جميع البنوك في المملكة العربية السعودية وفقاً بما جاء من قرارات البنك المركزي والتصريحات الخاصة في نظام المدفوعات الفورية من البنك المركزي السعودي والفائدة من نظام المدفوعات الفورية هو أنه سيتم التحويل ما بين كافة البنوك وهذا ما قاله محافظ البنك المركزي عن النظام الجديد ” ساما ” وعلي مستوي السعودية بمختلف فئاتها بشكل فوري وسيكون النظام متاح طوال الأسبوع علي مدار 24 ساعة وفقاً لقرار البنك المركزي .

البنك السعودي المركزي وبما تم تصريحاته عن نظام المدفوعات الفورية بأنها خطوة أساسية هامة

البنك المركزي تم التصريح من الجهة الرسمية الخاصة بالبنك بأن نظام المدفوعات الفورية والذي يشرف علي النظام هو البنك المركزي السعودي وكانت هذه الخطوة من الخطوات الهامة التي من شأنه يتم التعزيز لدور المملكة العربية السعودية بأنه أحد الدول الهامة والمحتلة مركز متقدم في الخدمات الخاصة بالقطاع المصرفي “ساما” وأيضاً الخدمات المقدمة في مجال التقنية المالية وجاء نظام المدفوعات الفورية بقرار البنك المركزي السعودي ليتم تحويل المملكة علي أنها المركز الرائد فيما يخص ويشمل الابتكار في تنفيذ النظام الجديد ويهدف أيضاً لتنفيذ المستهدفات التي تخص البرنامج الهادف إلي تطوير القطاع المالي والمشتق منه نظام المدفوعات الفورية بقرار البنك المركزي كما تم التصريح من محافظ البنك المركزي عن النظام “ساما” بأن نظام المدفوعات الفورية ضمن الرؤية الخاصة بالمملكة العربية السعودية الخاصة برؤية المملكة لعام 2030 في أن يتم تحويل المجتمع داخل السعودية إلي مجتمع غير معتمد علي النقد ونظام “ساما” .

نظام المدفوعات الفورية الصادر بقرار من البنك وما يشمله هذا النظام من بنود يحتوي عليه

أوضح البنك المركزي السعودي أن النظام الذي تم وضعه وتطويره وهو “نظام المدفوعات الفورية” وهو ساما سوف يقوم بدوره هذا النظام إلي تعزيز التنمية الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية ويعود بالفائدة علي التنمية الافتصادية خارجها وسوف يتم هذا التقدم بالفائدة الاقتصادية من نظام ” ساما” عبر الزيادة عبر نظام المدفوعات النقدية من خلال الفاعلية الخاصة بالمعاملات المالية التي ستتم بين جميع الأطراف في القطاعات علي مستوي الشركات التقنية والمؤسسات المصرفية وقال محافظ البنك المركزي عن “ساما” يتم ذلك بأشراف البنك المركزي وقال محافظ البنك المركزي سوف يقوم بالمتابعة مع هذه الهيئات علي أن يتم تطوير المنتجات المالية المتداولة في الوقت الحالي عبر نظام المدفوعات الفورية ويتم من خلاله أيضاً إدارة كل ما يتم في التدفقات المالية النقدية علي مستوي قطاع الأعمال ونظام المدفوعات الفورية سيضمن زيادة الشفافية بمرجعة البنك المركزي السعودي وسيتم تفعيل الابتكار فيما يخص الخدمات المالية وأيضاً رفع المستوي الخاص بالخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين النهائيين ونظام “ساما” .

البنك السعودي المركزي أكد في التصريحات الخاصة به أن نظام المدفوعات الفورية سوف يبدأ العمل به من الشهر الجاري فبراير لعام 2021 من يوم 21 من الشهر وأكد البنك المركزي أن النظام سوف يعمل بسهولة شديدة في كل البنوك داخل المملكة العربية السعودية وفيما يخص التعاملات المتبادلة بينهم وسوف يسهم هذا النظام الجديد إلي تخفيض التكلفة التشغيلية ونظام المدفوعات الفورية سوف يقدم كافة الحلول المبتكرة في كافة القطاعات المالية وبمجرد تفعلي نظام المدفوعات الفورية ستقوم كافة الأطراف بالاستفادة منه .