نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا: تعرف على مميزات التحديث الجديد لتوكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام تطبيق توكلنا الالكتروني بإطلاق منظومته الجديدة والمتطورة من خلال تحديث التطبيق الجديد، حيث تشمل التحديثات الجديدة 5 حزم جديدة من الخدمات، حيث تقوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمنشئة لتطبيق توكلنا بتحديث التطبيق بشكل مستمر، من أجل المساعدة في تلبية احتياجات مستخدمي تطبيق توكلنا، والذي أصبح هاماً لكافة المستخدمين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

أهم الأسئلة الشائعة الخاصة بمستخدمي توكلنا

وقد نشر الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عدداً من الأسئلة الشائعة التي تهم كافة مستخدمي التطبيق في المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الأسئلة وإجاباتها، أنه في حال ظهور رسالة إيقاف توكلنا فيجب التأكد من تحديث تطبيق توكلنا لآخر نسخة، وبالنسبة لتعريف الرقم من خلال خدمة أبشر من أجل التسجيل في تطبيق توكلنا فقد أعلن الحساب أنه يمكن تعريف الرقم الخاص بالمستخدم الجديد من خلال الاستعانة بأحد المسجلين في أبشر من خلال دخوله إلى المنصة واستخدام خدمة تعريف الرقم لتطبيق توكلنا، والذي يساعد المستخدمين الجدد في الحصول على تعريف رقم الجوال الخاص بهم لدى أبشر واستخدامه في التسجيل في تطبيق توكلنا ودون الحاجة للذهاب إلى أحد أجهزة أبشر لتعريف الرقم الخاص به.

التحديث الجديد لتطبيق توكلنا

وقد أعلن الحساب الرسمي الخاص بتطبيق توكلنا عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة عن وصول عدد مستخدمي تطبيق توكلنا لأكثر من 7 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم التطبيق بتقديم العديد من الخدمات التي تهم المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية، وهو مادفع هذا العدد من المستخدمين لتحميل التطبيق على أجهزة الجوال الخاصة بهم.

كما نشر الحساب الرسمي الخاص بتوكلنا على تويتر وسم يحمل اسم #التحديث_الجديد_لتوكلنا وتم نشر فيه عدداً من المميزات الجديدة الخاصة بالتطبيق والتي تظهر للمستخدم فور تحديثه للتطبيق على الهاتف الجوال الخاص به.

مميزات تطبيق توكلنا الجديدة

ويحمل التحديث الجديد لتطبيق توكلنا العديد من الخدمات التي تهم مستخدمي التطبيق، حيث ضم التحديث الجديد عدداً من المميزات الجديدة ومنها:

لوحة بياناتي

ويحتوي التحديث الجديد لتطبيق توكلنا على لوحة بياناتي والتي تضمن المعلومات والبيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى البيانات الخاصة برخص القيادة والمركبات والمخالفات المرورية، والجوزات.

كما أن هذه الخدمة تتيح للمستخدم معرفة كافة المعلومات الخاصة بالتعليم والصحة والتابعني والتصاريح الخاصة بللمستخدم بالإضافة إلى البلاغات والمخالفات المرورية.

كما تشمل لوحة بياناتي على البيانات الخاصة بالتعليم والتي تضم اسماء التابعين وبياناتهم على منصة مدرستي الالكترونية، بالإضافة إلى الحالة الصحية للتابعين.

خدمة حجز موعد فحص كورونا خدمة تأكد

وفي إطار التحديث الجديد لتطبيق توكلنا فقد قامت سدايا بإضافة خدمة حجز موعد فحص كورونا والتي تحمل اسم تأكد حيث تتضمن هذه الخدمة معرفة كافة نتائج الفحص، وذلك من أجل التسهيل على المستخدمين الوصول إلى الخدمات الطبية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء الفحص.

معرفة موعد انتهاء الوثائق الشخصية

كما يحتوي التحديث الجديد من تطبيق توكلنا على موعد انتهاء الوثائق الشخصية، وخدمة التنبيهات التي تساعد المستخدم على تذكر موعد انتهاء الوثائق الشخصية، بالإضافة إلى الإشعارات الوطنية العامة.

تحميل تطبيق توكلنا

ويمكنكم تحميل تطبيق توكلنا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد عبر متجر جوجل، وهواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل IOS من خلال أبل ستور، بالإضافة إلى إمكانية تحميل تطبيق توكلنا من خلال متجر هواوي من خلال الآتي: