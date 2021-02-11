نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً إرتفاع أسعار البنزين في السعودية بداية من اليوم فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسمياً إرتفاع أسعار البنزين في السعودية بداية من اليوم، يتم تطبيق السعر الجديد للبنزين ويستمر العمل به حتي يوم 10 مارس، وفقاً للتغيرات الجديدة التي ذكرتها شركة أرامكو السعودية على موقعها الإلكتروني أن ارتفاع مواد الوقود شمل بنزين 95 و91 أما عن باقي المنتجات مثل الكيروسين والديزل وغاز البترول لم يشملهم اي تعديل.

أسعار البنزين الجديدة اليوم

بداية من اليوم يتم العمل بالاسعار الجديدة التي جاءت فيها تغيرات منها التالي:



سعر لتر البنزين فئة 91 بسعر 1.81 ريالاً سعودياً.

سعر لتر البنزين فئة 95 بسعر 1.95 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريالاً سعودياً.

سعر لتر الديزل بسعر 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال سعودي.

التغيرات التي حدثت في أسعار البنزين

وفقا للإعلان عن التسعيرة الجبرية الخاصة بأسعار البنزين من شركة أرامكو تلاحظ أن سعر بنزين 91 كان الشهر الماضي بسعر 1.62 ريال سعودي أي تم زيادة علي سعر البنزين لفئة 91 ما يعادل 0.19 ريال تقريباً، أما عن سعر البنزين 95 عن الشهر الماضي فقد جاء بسعر 1.75 وتم زيادة السعر للشهر الجديد فيما يعادل تقريباً 0.20 ريال سعودي، فيما استقرت أسعار الديزل واسعار الكيروسين وغاز المسال علي اسعارها القديمة.



ربما تكون تلك الزيادة الجديدة في أسعار البنزين هذا الشهر الأكبر منذ عدة أشهر ماضية حيث كانت الزيادات الجديدة منذ بدء العام الماضي فتجد أنه مع بداية العام الماضي كانت الزيادة بدأت بسعر 1.50 ريال سعودي لبنزين 91 في شهر يناير 2020، ثم بدأت الارتفاعات تباعاً حتي انخفضت في نهاية العام في شهر ديسمبر 2020 حتي أصبحت 1.42 ريالاً سعودياً.

اما عن سعر البنزين منذ أن بداية العام المنقضي كان سعر بنزين 95 كان السعر في شهر يناير 2020 يقدر بقيمة 2.05 ريال سعودي، ثم أصبحت الزيادات تلقائياً ثم انخفضت الأسعار من جديد حتي نهاية العام وأصبحت الآن الأسعار مع بداية العام الجاري 2021 فقد تلاحظ أن سعر البنزين 95 في شهر نوفمبر 2021 صارت 1.95 ريال سعودي.