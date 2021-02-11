“التأمينات”: 4 خطوات لتقديم طلب التقاعد إلكترونياً

بلادي – الرياض :

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات الأساسية لتقديم طلب مستحقات التقاعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة فروع التأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على عملائها الذين يرغبون في التقدم للحصول على معاش التقاعد.

وبيّنت أنه بإمكان المشترك طلب خدمة (مستحقات التقاعد) إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة، مضيفةً أن التقديم على مستحقات التقاعد يمر عبر أربع خطوات أساسية، تبدأ من دخول المشترك على حسابه عبر موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيق “تأميناتي”، ومن ثم الضغط على أيقونة (المعاشات)، بعد ذلك ستظهر “شاشة” تفيد بأهلية المستفيد لاستحقاق طلب معاش التقاعد، وفي حال كان مستحقا للمعاش يمكن للمشترك تقديم طلب التقاعد.

ولفتت إلى أن المشترك في حال استكمال طلب التقاعد بشكل ناجح بعد إنجاز الخطوات المذكورة؛ فسيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي المحدد من قبله، بداية كل شهر ميلادي.

من جانب آخر أولت المؤسسة أهمية عالية في استخدام القنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية، حيث أتاحت للمشتركين والمستفيدين استخدام تلك الخدمات في (الاستعلام عن بياناتهم، إجراء العديد من العمليات الخاصة كاستعراض بيانات الملف الشخصي وحساب المعاش الشهري المتوقع “بناء على تاريخ ونسبة زيادة محددة”، واستعراض التسلسل الزمني للاشتراكات والأجور، والاطلاع على اشتراكات العمل الحالية، والتحقق من أهلية المشترك لصرف تعويض التعطل عن العمل “ساند”، وتمكينه من التقدم لطلب صرف التعويض ومعرفة المبلغ المتوقع للتعويض).

ومن الخدمات المتاحة أيضاً إمكانية إصدار شهادة بمدد الاشتراك وسجل الأجور، وتقديم خدمات عامة للمشترك مثل (إدخال شكوى جديدة واستعراض ومتابعة الشكوى المدخلة، مع إمكانية رفع الشكوى للدعم الفني)، إضافة إلى تمكين المستخدم من تحديث رقم الجوال الخاص به، وإصدار شهادة التزام تحويل مستحقات، وإصدار شهادة بمقدار المعاش.