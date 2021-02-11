“فاجعة طريق الروسان”.. هاشتاق يصعد للترند بعد وفاة 5 شباب في عدة حوادِث

بلادي – الرياض :
برز على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وسم “فاجعة طريق الروسان”، وذلك بعد وفاة 5 من أبناء منطقة الجوف إثر حواِدث مرورية وقعت أمس (الأربعاء).
ونعى الناشطون عبر الوسم الذي أصبح ضمن الأكثر تداولًا على منصة “تويتر”، المتوفين الخمسة، وتداولوا صورهم، ومقطع فيديو يظهر جانباً من إحدى الحوادث التي أودت بحياة الشبّان الخمسة، معبرين عن بالغ حزنهم لوفاتهم.
وطالبوا الجهات المختصة بالإسراع بالتدخل لوضع حد للمآسي التي ظل يسببها الطريق لسالكيه؛ بسبب ضيقه وكثرة الشاحنات التي تعبره، إلى جانب قيادة البعض بسرعات عالية.
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