قوات الأمن البيئي تعثر على امرأة وطفل تائهين في محمية حرة الحرة بطريف

بلادي – الرياض :

تلقت القوات الخاصة للأمن البيئي، أول أمس (الثلاثاء)، بلاغًا عن اختفاء مواطنة يرافقها طفل داخل محمية حرة الحرة بمدينة طريف.

وأسفرت أعمال البحث عن العثور على المرأة والطفل وهما بصحة جيدة، حيث اتضح أنهما تاها في المحمية خلال التجول فيها.

ودعا المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، الجميع إلى توخي الحذر من المناطق الجبلية والصحراوية وعدم المجازفة بأرواحهم فيها.

يذكر أن أعمال البحث تمت بالتعاون بين قوات الأمن البيئي وشرطة المحافظة، وفريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.