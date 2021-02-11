سليمان الراجحي يطلق مصنعًا للدواجن بطاقم نسائي ويصرف لهن 10 ملايين ريال مكافأة

بلادي – الرياض : وجه رئيس مجلس إدارة “دواجن الوطنية”، رجال الأعمال سليمان الراجحي، بصرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين بمصنع إنتاج اللحوم. وأطلق سليمان الراجحي، أمس (الأربعاء)، إحدى مراحل تشغيل مصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع. وفي مقطع فيديو بثته الشركة، خاطب الراجحي عدداً من العاملات بالمصنع مؤكداً أنهن يمثلن عماد هذا المصنع وأنه مشروعهن، “داعياً لبذل المزيد من الجهد لخدمة البلاد والعباد”. وأوضحت شركة “دواجن الوطنية” أنه يعمل على تشغيل المصنع طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة.

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