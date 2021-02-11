مركز الفلك الدولي: رؤية هلال شهر رجب مستحيلة ‏اليوم الخميس

بلادي – الرياض :
قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شهر رجب مستحيلة اليوم (الخميس)، وذلك بعد التقاط صورة نهارًا من أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.
وأشار المركز إلى أن الصور تظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى الآخرة، وقت التصوير (الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات)، وهو يبعد عن الشمس بمقدار 7.8 درجة.
ومن جانبها أوضحت هيئة المساحة المصرية، أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رجب لعام 1442 سيولد فلكيًا اليوم (الخميس) في تمام الساعة 7 والدقيقة السابعة بتوقيت مصر.
وأبانت أن الهلال سيولد بعد غروب شمس الرؤية بفترة تزيد على الساعة في جميع المدن المصرية، وعليه يكون يوم غد (الجمعة)، هم المتمم لشهر جمادى الآخرة.
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