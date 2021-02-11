مركز الفلك الدولي: رؤية هلال شهر رجب مستحيلة ‏اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شهر رجب مستحيلة ‏اليوم (الخميس)، وذلك بعد التقاط صورة نهارًا من ‏أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.‏

وأشار المركز إلى أن الصور تظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى ‏الآخرة، وقت التصوير (الساعة 10:30 صباحا بتوقيت ‏الإمارات)، وهو يبعد عن الشمس بمقدار 7.8 درجة.‏

ومن جانبها أوضحت هيئة المساحة المصرية، أنه طبقا لنتائج ‏الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رجب لعام 1442 ‏سيولد فلكيًا اليوم (الخميس) في تمام الساعة 7 والدقيقة السابعة ‏بتوقيت مصر.‏

وأبانت أن الهلال سيولد بعد غروب شمس الرؤية بفترة تزيد على الساعة في جميع المدن المصرية، وعليه يكون يوم غد (الجمعة)، ‏هم المتمم لشهر جمادى الآخرة.‏