بلادي – الرياض :
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442، وحققت مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.
وأوقفت الهيئة 65 مواطنًا ومقيمًا، بينهم 48 موظفًا من وزارات (الدفاع والداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة)، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وجاء الإيقاف على خلفية تورط الموظفين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.
ودعت نزاهة إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، عبر الإبلاغ، عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، عبر الهاتف المجاني 980، أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو الفاكس: 0114420057.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “نزاهة” تباشر 490 جولة رقابية وتوقف 65 مواطنًا ومقيمًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.