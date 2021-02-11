وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي هجوم مليشيات الحوثي الإرهابي على مطار أبها

بلادي – الرياض :
بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أبرز المستجدات على الساحة، وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.
كما استعرض الوزيران، خلال الاتصال الذي أجراه الأمير فيصل ببلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.
وأكد الجانبان ضرورة وقف الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، فيما أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.
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