نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة جود joodeskan للإسكان 1442 آلية وشروط التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط منصة جود التي تعد أحد المبادرات التي قدمتها مؤسسة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف تفعيل دور الهيئات المختلفة داخل المجتمع السعودي “أفراد ومنظمات” من أجل تقديم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة من محدودي الدخل بكل شفافية، وتعد منصة جود السبيل لوصول الدعم وعمل الخير لمستحقيه، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي لهم.
رابط منصة جود للإسكان وتسديد الإيجار 2021
حرص برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان على توفير رابط منصة جود لكافة المستخدمين joodeskan.org، سواء بالنسبة للمنظمات أو الأفراد المستفيدين؛ من أجل الإطلاع على الخدمات المتاحة التي يقدمها المشروع، وعلى رأسها توفير سكن ملائم للأسر الأشد احتياجًا للمسكن، فضلًا عن التسجيل بالمنصة.
آلية التسجيل في منصة جود
يستطيع الداعمين لبرنامج التنموي، وكذلك الأفراد المستفيدين من برامج مبادرة جود للإسكان، التسجيل في المنصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الرابط الرسمي لمنصة جود.
- النقر على أيقونة حسابي.
- النقر على خيار مساهم “‘إذا كان من الأفراد الداعمين”، أو مستفيد بالخدمات.
- القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة، بما فيها الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات الشخصية.
- النقر على أيقونة تسجيل.
في حالة كان المستخدم جديد وليس لديه حساب على منصة موجود، فعليه بالنقر على أيقونة تسجيل جديد، ثم يقوم بتسجيل بيانات التسجيل، من الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية، ثم يقوم بتعيين كلمة المرور، ثم يضغط على تسجيل، وبعد ذلك يمكنه الدخول إلى المنصة من خلال هذا الحساب، والاستفادة بالخدمات المتاحة.
شروط التسجيل في جود الإسكان
هناك مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم على الخدمات المتاحة عبر المنصة، أبرزها:
- أن يكون المتقدم من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة.
- ألا يمتلك المتقدم سكن دائم خاص به.
- أن يقدم المستفيد ما يثبت تفاصيل الدخل الشهري.
- ألا يقل عدد أفراد الأسرة المستفيدة من خدمات سكني عن خمسة أفراد.
- أن يكون المتقدم حساب على برنامج سكني.
في النهاية نكون تعرفنا على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من خدمات جود الإسكان، بالإضافة إلى رابط منصة جود وآلية التسجيل عليه، سواء بالنسبة للمؤسسات المساهمة أو المستفيدين.
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