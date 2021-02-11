نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس للاستعلام عن نتائج ترقيات وزارة التعليم لجميع المراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير في الوقت الحالي عن خطوات الاستعلام والتسجيل عبر نظام فارس للخدمة الذاتية ونتائج ترقيات وزارة التعليم لجميع المراتب للتعرف على أسماء الذين تم ترقيتهم وموعد صدورها بعد ما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن ترقية اكثر من 12283 ألف موظف إداري من الرجال والاداريات من السيدات سواء أن كانوا تابعين بدوان الوزارة أو مكاتب التعليم أو المدارس أو الملحقات الثقافية ويعد هذا اكبر عدد ترقية في تاريخ الوزارة وجاء ذلك وفقا للائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية و الهدف من ذلك ترقيات الموظفين المجتهدين ويمكن الحصول على نتيجة الترقية وذلك من خلال الرسائل النصية التي سوف ترسلها الوزارة للمرشحين أو من خلال الدخول على موقع نظام فارس للخدمة الذاتية المخصصة للاستعلام عن كافة ومختلف الخدمات الخاصة بالتعليم نظرا لأنه النظام الإلكتروني الذي قامت الوزارة بإطلاقه لخدمات العاملين بالتعليم.

خطوات الاستعلام عن ترقيات وزاره التعليم 1442

الدخول على الرابط الإلكتروني لنظام فارس.

تسجيل اسم المستخدم.

قم بكتابة الرقم السري.

قم بتسجيل رمز التحقيق الموجود على الصفحة.

ثم نعود للصفحة الرئيسية مرة اخرى و نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الذي تم استلامهم على الهاتف الخاص بك ثم إدخال الرمز وتسجيل الدخول.

سوف يطلب منك تغيير كلمة المرور التي تلقيتها على هاتفك ثم قم بإدخال كلمة المرور الجديدة مع إعادة إدخالها للتأكيد ثم النقر على اذهب.

قم بالضغط علي تسجيل دخول.

قم بالبحث في الخدمات.

قم بتحديد خانة الخدمة المراد الاستعلام عنها.

قم بالضغط على علي خانة استعلام لتظهر لك البيانات.

ما هو نظام فارس الخدمة الذاتية

يعد نظام فارس للخدمة الذاتية هو احد اهم الروابط الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم بالسعودية حيث يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات المختلفة لمنسوب التعليم بالمملكة.

الخدمات الذاتية المقدمة فى نظام فارس الإلكتروني

نظام فارس الإلكتروني من اكبر الخدمات الإلكترونية بالمملكة فيحرص دائما على التيسير على المواطنين من الازدحام والتكدس في مكاتب الوزارة خوفا من انتشار فيروس كورونا فبهذه الطريقة يقدم العديد من الخدمات وهي كالاتي:

الحصول على تقديم طلب اجازة من خلال نظام فارس الإلكتروني.

من خلال نظام فارس الإلكتروني يمكن تقديم طلب إنهاء أو تمديد أو تعديل مده الإجازة.

عبر فارس الإلكتروني تقديم طلب للحصول على البدلات للموظفين عبر نظام فارس الإلكتروني للاستعلام عن الراتب.

الاستعلام عن الترقيات للعاملين في الحكومة.

الاستعلام عن تقديم طلب تقاعد للموظفين.

الاستعلام عن الإبلاغ عن غياب موظف.

الحالات التي لا يجوز النظر في ترقية الموظف وهي كالاتي:

إذا كان مسافرا في بعثة أو مو فدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة اشهر في داخل البلاد أو خارجها.

لا ينظر في ترقية الموظف إذا كان في اجازة دراسية أو اجازة استثنائية.

لا ينظر لترقية الموظف إذا كان محالة للمحاكمه أو يجرى معه التحقيق في أو ضاع تخل بالأمانة والشرف خاصه بالوظيفة أو عامة.

لا ينظر لترقية الموظف إذا انزل عليه العقاب قبل سابق بالحرمان من العلاوة أو الخصم من راتبه لمده خمسة عشريوما فاكثر سواء أن كانت متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة من النظر في الترقية.

لا ينظر ترقيه الموظف إذا كان التقرير السنوي الأخير له في وظيفته تقدير ضعيف.