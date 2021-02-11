الهيئة السعودية للفضاء تبحث إطلاق مهمة علمية استكشافية للقمر والمريخ

بلادي – الرياض :

ناقشت الهيئة السعودية للفضاء، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، مسار العمل في مشروع إطلاق مهمة علمية استكشافية للقمر والمريخ.

وتوقع الأمير سلطان أن تكمل الهيئة بناء فريق متكامل خلال عامين، للتعاون مع وكالات الفضاء الدولية، لبناء رحلات ومهمات علمية لاستكشاف الفضاء والمريخ والقمر، برواد فضاء لأهداف علمية محددة تهم المملكة وتخدم حاضرها ومستقبلها.

ولفت إلى أن الهيئة أكملت جميع مراحل تأسيسها، وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليًا ودوليًا، مؤكداً جاهزيتها لتنفيذ المهام المكلفة بها.

وأضاف أن الهيئة لديها الكثير من البرامج ومنها برنامج ريادة الفضاء، كما تعتزم خلال الأسابيع القادمة إطلاق قطاع في الهيئة لتوفير التمويل، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجال الفضاء.

وأشاد الأمير سلطان بدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، للهيئة، لافتا إلى أنه -حفظه الله- عاصر رحلة المملكة التاريخية إلى الفضاء، والتي انطلقت في عام 1985، بمشاركة أكثر من 30 عالما سعوديًا.