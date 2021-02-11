نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف كلية الملك فهد الأمنية التقديم على وظائف عسكرية 1442 بالكادر النسائي عبر أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442، تلقي عمليات بحث موسعة خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف العسكرية بكلية الملك فهد الأمنية، برتبة جندي أول للكادر النسائي، وقد حددت الإدارة عدد من الشروط والتخصصات للتقديم على هذه الوظائف، على أن يتم التقديم إلكترونياً من خلال رابط أبشر توظيف، وسوف نوضح لكم خلال السطور القادمة تفاصيل الإعلان والرابط المباشر للتسجيل عليه خلال الموعد المقرر لذلك.

موعد التقديم على الوظائف العسكرية بكلية الملك فهد الأمنية 1442 نساء

يبدأ التقدم لرتبة جندي أول نساء 1442، بكلية الملك فهد الأمنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/7/1442، الموافق 13/2/2021، حتي يوم الخميس الموافق 6/7/1442، الموافق 18/2/2021.

رابط التقديم على الوظائف العسكرية عبر أبشر توظيف

الدخول على رابط موقع أبشر توظيف “jobs.sa“.

اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل بيانات المتقدمة بكل دقة.

شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442

أن يكون مؤهل المتقدمة دبلوم فيما فوق. أن تكون جنسية المتقدمة سعودية “الأصل والمنشأ”، ويستثني من ذلك من نشأت مع والديها خارج البلاد لخدمة المملكة. ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي. أن يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول وقت التقديم. أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك. ألا يكون قد حكم على المتقدمة في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على أي من الوظائف العسكرية وتم فصلها لأي سبب كان. ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية. أن تكون المتقدمة مُنطبق عليها شرط تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. أن تقوم المتقدمة باجتياز كافة الاختبارات المقررة للقبول. أن يتوافر لدي المتقدمة المؤهل العلمي والفني المطلوب للوظيفة المتقدم عليها، مع ضرورة وجود مصادقة عليه بمعرفة جهة الاختصاص. في حالة التقدم على الوظائف الصحية لابد من توافر بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي والمسمي الفني سارية المفعول ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كلية الملك فهد الأمنية

تم تأسيسها في أواخر ديسمبر عام 1935، وهي أحد الكليات الحكومية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتعمل الكلية على تدريب أفرادها على أحدث وسائل الحماية للأفراد والبلاد، مما تساعد على نشر الأمن والأمان واستقرار الدولة، كما تهتم الكلية بعمل دورات تثقيفية وتنشيطية لرفع مستوي كفاءة ضباطها ومختلف ألأفرع.