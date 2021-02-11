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عمر شويل - جدة انهاء اجراءات ترقية 12 ألف موظف وموظفة من شاغلي التعليم بالسعودية ، صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية التى صدرت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بانهاء اجراءات ترقية 12.28 ألف موظف وموظفة من شاغلي وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، بهدف تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية الترشيح والمفاضلة.

انهاء اجراءات ترقية 12 ألف موظف وموظفة من شاغلي التعليم بالسعودية

أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفى في المملكة يعزز من فرص الترقية بشكل منتظم مما يتيح شواغر وظيفية في المستقبل وفقًا لخطة وضعتها الوزارة لاستمرار عمليات الترقية بضوابط وشروط معلن عنها.

وحرصت الوزارة بعد اعلان معايير المفاضلة للترقيات على تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس، وقامت بمراجعة وتطوير واعداد معايير وسياسات واجراءات المفاضلة والترشيح، بالاضافة إلى تشكيل عدد من اللجان من قبل صاحب الصلاحية لحوكمة عمليات المفاضلة حتى اصدار قرار الترقية، موضحةً بأنه سيتم ارسال رسالة نصية لمن صدر له قرار الترقية.

وأوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بأن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة يُعد أكبر عدد ترقيات في تاريخها وهذا يعكس اهتمامها البالغ بموظفيها من الإداريين والإداريات تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية، الذي يؤدي بدوره إلى تحفيزهم على الابداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة مما يؤدي إلى تحقيق اهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لرؤية المملكة 2030

رابط نظام فارس للاستعلام عن ترقية 12 ألف موظف وموظفة من شاغلي التعليم بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن طريق الاستعلام عن نتائج الترقيات من خلال ارسال رسالة نصية عبر الجوال أو من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية

أسس الترقيات في وزارة التعليم السعودي

وضحت وزارة التعليم في السعودية عن بعض ضوابط وأسس الترقيات بين موظفيها، ومن هذه الضوابط تقويم أداء الموظف داخل عمله وبرامج التطوير والتدريب الحاصل عليها المعلم من قِبل الوزارة لرفع كفائه في العمل واطلاعه على كل ما هو جديد، ولمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة المملكة.