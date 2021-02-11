نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة تقدمت العديد من الشكاوى إلي السلطات السعودية عن وجود عدد من المقيمين الهاربين داخل المملكة، وقامت السلطات السعودية بالبحث عن بعض الحلول لهذه المشكلة وأيضا التخلص منها وأيضا وضع القوانين لتسهل المعرفة إذا كان الوافد دخل بطرق شرعيه أم هارب، وقامت السلطات في المملكة بوجود حل للمشكله التي أتعبت الكفلاء داخل المملكة.

ومن حلول هذه المشكلة والتي قامت به وزاره الداخلية السعودية هي منصة “ابشر” الذي منه يستطيع المقيمين أن يتم تنفيذ المعاملات الخاصة بهم بدون الرجوع إلى الإدارات، وهذا النظام يمكن له الربط بين المنشآت الحكومية إلكترونيا، ويقوم أيضا هذا النظام بتوفير خدمات 11 مليون مشترك ويقوم بتقديم عده خدمات وهم 160 خدمه إلكترونية ويقوم بتقديم هذه الخدمات خلال 24 ساعه يوميا.

طريقه الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة.

يستطيع صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب للعامل الذي يعمل داخل الشركة أو المنزل.

وبهذا البلاغ يتم وقف العامل عن تأدية خدماته، وأيضا تكون سبب في عدم القدرة علي نقل الكفالة الخاصة به من صاحب العمل الحالي إلي صاحب أي عمل أخر.

ويستطيع هذا البلاغ بوقف النشاط للعامل ولا يستطيع العامل بالذهاب إلي عمل أخر إلا بموافقه الكفيل الذي يكفله.

ويمنع هذا البلاغ العامل من الاستفادة من أي خدمات أخري، ويتم وقوف ما يخص الإقامة والتجديد، وأيضا منع تجديد رخص القيادة.

للاستعلام علي بلاغ هروب يتم الذهاب إلي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويجب التوجه إليها برقم الإقامة الخاص بك، ثم تقوم بالتسجيل في الموقع.

يجب الذهاب لاختيار خدمات المنشأة، ثم تقوم باختيار الاستعلام عن البيانات الخاصة بالموظف الوافد، وتقوم بإدخال البيانات التي يتم طلبها منك، ومن ضمن هذه البيانات رقم الإقامة.

سوف تظهر أمامك نتيجة البحث، وسوف يظهر أيضا الكثير من المعلومات في الصفحة المفتوحة ومنها توضيح ماهي الحالة الخاصة بالعامل، إذا كان يوجد بلاغات مسجله ضده.

طريقه الاستعلام علي بلاغ الهروب برقم الإقامة ابشر الجوازات.

يجب الذهاب إلي منصة ابشر الإلكترونية.

ثم تقوم بالذهاب لاختيار الاستعلامات الإلكترونية وهذا يكون في شريط الخدمات الرئيسي للمنصة.

يظهر لك جميع خدمات الاستعلام والذي يكون من ضمنها خدمه الجوازات، ثم تقوم بالنقر علي الجوازات.

سوف تظهر أمامك قائمه بها جميع الخدمات الخاصة بالجوزات.

تقوم بالضغط علي الاستعلام عن صلاحيه الإقامة.

سوف يظهر أمامك صفحه بها خدمه الاستعلام عن صلاحيه الإقامة، يجب عليك بملأ البيانات داخل الحقول التي سوف تظهر.

تكتب البيانات المطلوبة وهم رقم الإقامة والرمز المرئي ثم تنقر علي عرض.

سوف يتم ظهور جميع المعلومات عن العامل ومده صلاحيه الإقامة الخاصة به.