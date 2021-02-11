نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 على رتبة “جندي أول” لحملة الدبلوم طالع عبر أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن وظائف للنساء من حملة شهادة الدبلوم فيما فوق على وجود وظائف شاغرة على رتبة ” جندي أول” وفق شروط عامة وموعد محدد للتقديم، من أجل تعزيز الأمن داخل المملكة العربية السعودية وتوفير فرص عمل للنساء، مما يحسن من أوضاعهم المعيشية التي هي هدف الحكومة السعودية.

رابط أبشر توظيف للتقديم على الوظائف

تعمل الحكومة السعودية على التيسير على المواطنين والمواطنات وجعل كافة الخدمات المقدمة مميكنة لتوفير الوقت والجهد، ورابط أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية هو المنصة الحكومية للتسجيل على الوظائف التي تعلن عنها الهيئات والوزارات الحكومية السعودية.

الوظائف المتاحة في كلية الملك فهد

الوظيفة / الرتبة المؤهل التخصص المطلوب جندي أول دبلوم سنتين فأعلى تمريض – صيدلة – لغة إنجليزية جندي أول دبلوم سنة فأعلى مساعد طبيب أسنان موعد التقديم في الوظائف أعلنت كلية الملك فهد عن أستقبالها طلبات التقديم على الوظائف، بدأ من السبت القادم 2021/02/13 الموافق 1442/07/01، حتى يوم الخميس القادم 2021/02/18 الموافق 1442/07/06 عبر رابط أبشر توظيف وفق الشروط التالية. ألية التقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية الدخول على رابط أبشر توظيف الإلكتروني.

الدخول على أيقونة الوظائف المتاحة حالياً.

الضغط على زر الموافقة على شروط التقديم وصحة البيانات المقدمة.

تسجيل البيانات الشخصة المطلوبة ” تاريخ الميلاد، رقم الهوية، محل الميلاد، وكل البيانات الموجودة”

تسجيل الشهادة العلمية لمقدم الطلب.

الضغط على أيقونة حفظ الطلب.

طباعة طلب التوظيف بعدها ستصلك رسالة “sms” برقم الطلب أحتفظ به للمراجعة عند اللزوم. ضوابط وشروط التقديم يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في قضايا تمس الشرف. يجب أن يتناسب وزن المتقدمة مع طولها وفق اللائحة الصحية المعمول بها. إذا كانت المتقدمة للوظائف متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي المنشأ والأصل. يجب أن تكون المتقدمة لها بطاقة تسجيل مهني، وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني بالنسبة للوظائف الصحية. أن تكون المتقدمة لم يسبق لها التعيين في أي جهة عسكرية سابقاً. يجب أجتياز أختبارات القبول أجراءات القبول التي تحددها الكلية.