نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المستحقين | استعلام حساب المواطن الدفعة 39 برقم الهوية ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كافة المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 39 دفعة شهر فبراير من المنحة، حيث أنها قد تأخرت كثيرًا عن موعد صرفها المحدد في كل شهر، حيث يُعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين محدودي ومعدومي الدخل وذلك بهدف المساهمة في رفع مستوى المواطن ماديًا وتحسين الأوضاع المعيشية بالإضافة إلى تحمل أعباء فيروس كورونا، وسنتابع معكم من خلال موقعنا جميع المعلومات حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 الخاصة بشهر فبرايرالجاري 2021 وخطوات الاستعلام عن المنحة بخطوات بسيطة.

حساب المواطن

كان من المقرر صرف منحة حساب المواطن يوم العاشر من شهر فبراير كالعادة وهي صرف البرنامج في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن قد تأخر الصرف هذا الشهر مما قد زاد قلق المستفيدين، لكن هناك خطوة بسيطة يمكن من خلالها التأكد من موعد الصرف الخاص بك وهو الاستعلام عن برنامج حساب المواطن بشكل إلكتروني.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

الضغط على إضافة تسجيل جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق ورقم الهاتف وغيرهم.

أضغط على تسجيل وقم بإكمال تسجيل البيانات المراد إدخالها من:

الحالة الاجتماعية، والصحية، ومدى القدرة على العمل، والمستوى التعليمي. حالة السكن والعنوان من حيث المنطقة، والمدينة، والحي والشارع وأيضًا العنوان البريدي. إضافة التابعين في حال وجودهما. كتابة البيانات الخاصة بالدخل الشهري مثل الحالة الوظيفية، نوع ومصدر ومبلغ الدخل الشهري والسنوي. بيانات الحساب البنكي من حيث الرَّقَم وصحة الملكية.

خطوات الاستعلام عن برنامج حساب المواطن 1442

قم بالدخول إلى موقع الاستعلام عن حساب المواطن، ثم الضغط على “استعلام حساب المواطن 1442، وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق والتأكد من صة البيانات قبل اتمام عملية الاستعلام والضغط على إستعلام، وستظهر لك جميع بيانات حساب المواطن من موعد الصرف ومكان الصرف وقيمة الدعم.