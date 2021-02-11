رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442 جندي أول نساء

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عمر شويل - جدة رابط أبشر توظيف من أهم الروابط الإلكترونية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية، للإعلان والتقديم لوظائف العسكرية بمختلف القطاعات، وتُجري حالياً عمليات بحث موسعة لمعرفة الرابط المباشر، للتقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية، التي تم الإعلان عنها بتوفير عدد من الوظائف للكادر النسائي لرتبة جندي أول، على أن يتم التسجيل خلال المدة المحددة وحسب الشروط والمؤهلات المطلوبة.

رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442

الدخول عبر رابط أبشر توظيف.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة بيانات المتقدمة كاملة وبكل دقة.

التخصصات المطلوبة بوظائف كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442

لغة إنجليزية، صيدلة، تمريض، يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل دبلوم سنتين فأعلي.

مساعدة طبيب أسنان، أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم سنة فأعلي.

سلم رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442

تعتبر كلية الملك فهد الأمنية من أهم الكليات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتقوم بالاهتمام بأفرادها وضباطها، وتعمل على تحسين مستوي الراتب لدي مختلف الفئات لديها، ويتساءل الكثيرين من الراغبين للتقدم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية عن سلم الرواتب، ونحن نوضح لكم أنه يتبع سلم الرواتب للعسكريين، حيث يصل راتب الجندي بكلية الملك فهد الأمنية، نحو 7 ألاف و200 ريال سعودي، وتقوم الكلية بمنح طلابها درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، فهي تعمل في مصلحة الطالب والمجتمع، لذلك تسعي دائماً برفع كفاءة الأفراد المنتمين لها، بما يواكب حالة التطور والتحديث التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030.

موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية

هذا الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل على وظائف وزارة الداخلية، والتعامل مع مختلف الخدمات المقدمة من أبشر توظيف وزارة الداخلية، سواء للأفراد أو الجهات الأخري، ويقدم الموقع خدمة إلكترونية عالية الجودة، في ظل الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا، وقيام المملكة العربية السعودية بتفعيل الخدمات الإلكترونية بمختلف الجهات، منعاً لذهاب المواطنين للمكاتب والاختلاط حتي لا تتم العدوي بالفيروس وحرصاً على سلامة الجميع.