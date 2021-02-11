نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي نظام المدفوعات الفورية بداية من يوم 21 فبراير 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك المركزي نظام المدفوعات الفورية ، سوف يتم إطلاقه يوم 21 فبراير الجاري، لعام 2021م، وذلك بعد أن أثبتت المرحة الأولى التجريبية لتفعيل النظام الجديد، نجاحها مع عدد من البنوك السعودية، وبعد إطلاقه ستتمكن كافة المؤسسات المالية بالسعودية، والأفراد والشركات، من التحويل الفوري عبر البنوك المختلفة، وعلى مدار الأسبوع، وخلال ال24 ساعة دون توقف، إضافة إلى أن النظام الجديد سيتم تحت إشراف البنك المركزي السعودي ساما، وهو يعد بذلك معزز لمركز المملكة العربية السعودية، كواحدة من الدول المتقدمة، التي تعمل بتقنية مالية عالمية متفردة، وخدمات مصرفية متقدمة ومتطورة، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وفق برامج رؤية المملكة 2030م.

البنك المركزي نظام المدفوعات الفورية

والجدير بالذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي، هو واحد من برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها منذ عام 2017م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وقد اجتهد القادة بالفعل لتحقيق تلك الرؤية، التي شعر المواطن السعودي بأثرها بالفعل، وعن نظام المدفوعات الفورية والذي يعد أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، فسوف يضع المملكة بالفعل في مصاف الدول المتقدمة، واحتلالها مركز ريادي في قطاع التقنية المالية العالمية، وهو ليس التطور الوحيد الذي قام به ساما، بل نذكر أيضًا قيام البنك المركزي السعودي يدعم نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر ، في بداية العام وفق رؤية 2021م.

مميزات نظام المدفوعات السعودية الفورية

وفي بيان للبنك المركزي السعودي ساما، تم إيضاح مميزات نظام المدفوعات الفورية بالمملكة، نذكرها في النقاط التالية:

تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال زيادة تفعيل المعاملات المالية، بين كافة الأطراف في قطاع الشركات، وقطاع التجزئة.

العمل على تمكين المؤسسات المصرفية، وشركات التقنية المالية، لتحسين المنتجات المالية المعمول بها حاليًا.

تحسين إدارة التدفقات المالية النقدية لقطاع الأعمال، وهو ما يساهم في زيادة الشفافية بالمدفوعات، بين الأفراد والشركات.

تفعيل الابتكار بالخدمات المالية، ورفع مستوى الجودة المقدمة من خلالها للمستفيدين النهائيين.

أثر تفعيل النظام الجديد بالمملكة العربية السعودية

وبعد قيام ساما، في 21 فبراير الحالي، بتفعيل نظام المدفوعات الفورية، سيعود أثره على المستفيدين والشركات، فالنظام يعمل بطريقة سلسة جدًا بين البنوك السعودية، وبين شركات التقنية المالية، مما سيساهم على خفض التكلفة التشغيلية، عن طريق توفير حلول مبتكرة بالقطاع المالي، والذي سيعود على المستفيدين منه، بتنفيذ الحوالات المالية بين حسابات البنوك بشكل فوري، ورسوم أقل من النظام المعمول به حاليًا للحوالات بين البنوك.