نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر وشروط التقديم السريع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العمل الحر والشروط التقديم السريع بالسعودية حيث يقدم برنامج تمويلي من بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية لتقديم العديد من القروض ومن أهمها قرض العمل الحر لتعزيز كفاءته و فاعلية الراغبين في تحسين دخلهم الشهرى ورفع مهارتهم و خبراتهم فى أعمال ومشاريع مستقرة وأمنة.كما تعتبر المشروعات الصغيرة من اهم الأنشطة الافتصادية التي تعمل على مساعدة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام كما يعود أيضا بالنفع على الأحوال المعيشية الخاصة بالمواطنين وتحسين أداءهم. كما يقدم بنك التنمية القروض تبعا لتعاليم الشريعة الإسلامية وضوابطها سوف نقوم بأضاح كل ما يلزم معرفته عن قرض العمل الحر وشروط وطريقة التقديم خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري.

قرض العمل من بنك التنمية واهم شروطه



اعلن بنك التنمية عن عدة شروط وضوابط للحصول على قرض العمل الحر و نسبة التمويل لكافة الأنواع الراغبة في الحصول على القرض فيما يلي لكم نستعرض اهم شروط تمويل العمل الحر السعودي للحصول على القرض .



يجب أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية من أبوين سعوديين يمتلكوا أقامة نظاميه.

الحد الأدنى لعمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وان تكون لديه القدرة على ممارسة النشاط وخاصة من الناحية الجسدية والمهنية.

يجب على المتقدم للقرض أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه.

يشترط على المتقدم للقرض أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عملة.

يشترط ألا يزيد دخل الموظف السعودي المتقدم للقرض عن 14000 ألف ريال سعودي.

يشترط الاشتراك عبر منصة ابشر الإلكترونية للحصول على قرض العمل.

يجب أن يمتلك المتقدم وثيقة العمل الحر عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يقدم منتج نفاذ الاقتراض للمواطن السعودي بحد اقصي 150 ألف ريال سعودي وبحد اقصي التمويل النقدي في 60 ألف ريال.

مزايا تمويل نفاذ للعمل الحر من بنك التنمية

من اهم مزايا تمويل العمل الحر لدي بنك التنمية توثيق حساب في احد البنوك السعودية. يمنح بنك التنمية التمويل بدون رسوم وبدون فوائد عند الموافقة على منتج نفاذ للعمل الحر. عند الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين بالمملكة متاح فتح اشتراك عبر منصة ابشر الإلكترونية بالسعودية وذلك للدفع الإلكتروني. عند الحصول على تمويل العمل الحر التسجيل في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية

يجب الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

قم بتقديم طلب التمويل الحر وذلك عبر منتج نفاذ لبنك التنمية الاجتماعية.

عند مطابقة الشروط المعلن عنها على المتقدم للقرض تتم الموافقة فورا على تمويل نفاذ العمل الحر.