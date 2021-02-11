نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمة الذاتية فارس.. رابط معرفة ترقية الإداريين الرتبة السادسة وباقي الرتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان الترقيات عبر الخدمة الذاتية فارس نتطرق إلى ملف يحوي جميع أسماء ترقية الإداريين بمن فيهم الرتبة السادسة والذين تم ترقيتهم إلى المرتبة السابعة، وقد تم ترفيع أيضا المرتبة الثالثة إلى الرابعة والتاسعة إلى العاشرة، بالإضافة إلى الإداريين في الرتبة العاشرة وتمت ترقيتهم إلى الحادية عشر، فضلا عن ترقية الإداريين من الرتبة الثامنة وتم ترفيعهم إلى المرتبة التاسعة، وبالتزامن مع استمرار البحث عن أسماء المترقين قمنا بتوفير روابط مباشرة للحصول على أسماء أكثر من 12.000 موظف وموظفة قد شملهم تعميم وزارة التعليم بخصوص إجراءات ترقية الموظفين وطي القيود السابقة.

الخدمة الذاتية فارس أسماء ترقية إداريين من الرتبة الثالثة والسادسة والسابعة

يمكن لكل من يريد الحصول على قائمة بأسماء الذين تمت ترقيتهم من إداريين وإداريات للمرتبة الثالثة، يمكنه مطالعة قائمة أسماء ترقية الإداريين المرتبة الثالثة ، كما أصبح بالإمكان الحصول على القائمة الكاملة لـ ترقية موظفي الرتبة السادسة فيمكنهم الاطلاع عليه، وبالنسبة إلى قوائم أسماء المستفيدين من قرار الترقية للرتبة الـ7 يمكن معرفتها عبر ترقيات الموظفين المرتبة السابعة ، وفيما يلي نستعرض لكم باقي الرتب متضمنة الثامنة والتاسعة والعاشرة والتي وصل عددها إلى الآلاف من الإداريات والإداريين، لتكون بذلك أكبر عملية ترقية تخصص لمنسوبي وزارة التعليم السعودية.

كيف أحصل على قائمة ترقية الإداريين الرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة

كما جاء في نص بيان الوزارة أنه تم ترقية جميع من في القوائم في جميع الرتب ويكون تاريخ اعتماد هذا القرار فوريا ومع صدور التعميم وإرساله إلى إدارات التعليم، والذي بدوره يكون متوافقا مع المادة الثامنة والخمسين من لائحة الموارد البشرية التنفيذية، ويمكن الاطلاع على جداول أسماء الترقيات للإداريين للرتبة الثامنة “طالع الأسماء”، في حين يمكن أيضا أن تحصل على جميع أسماء المترقين للمرتبة التاسعة “اطّلع على الأسماء”، أما بالنسبة للموظفين من الرتبة العاشرة والتي تعتبر آخر رتبة شملها القرار فبإمكانكم الاطلاع على الجداول عبر ملف ترقية المرتبة العاشرة للإداريين ، الجدير بالذكر أنه سيتم إخلاء الطرف عبر نظام فارس ومن جهة أخرى سيتم التوثيق بشكل مباشر للموظفين في نظام التوثيق التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ بداية المباشرة.