نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس تسجيل الدخول… رابط الاستعلام عن الترقيات للاداريات والاداريين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس تسجيل الدخول مع رابط الاستعلام عن الترقيات للاداريات والاداريين الخاص بوازرة التربية والتعليم للعام الجديد، وجدول الترقيات لجميع العاملين بالقطاع من الإداريين والإداريات، والمزيد من قرارات الوزارة الجديدة لعام 1442 حيث أعلنت الوزارة عن تعاونها مع وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية عن طريق وضع لائحة تنفيذية للقرار، على أن تكون الترقيات لجميع فئات قطاع التعليم بداية من الموظفين، أو الإداريين، ورؤساء الديوان على مستوى الدولة، يتبع..

نظام فارس تسجيل الدخول 1442

للتسجيل في نظام فارس لعام 1442 يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة عند الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

فتح الصفحة الرسمية لنظام فارس على موقع وزارة التربية والتعليم.

يطلب الموقع إضافة بعض البيانات الخاصة للتسجيل مثل رقم بطاقة الرقم القومي، ورقم الجوال، بالإضافة إلى سجل خاص بالحساب البنكي للزائر والبريد الإلكتروني التابع له.

بعد ملء كل البيانات السابقة يم الضغط على كلمة ” موافق ” المتواجدة أسفل الصفحة.

والآن تظهر الصفحة الشخصية للمسجل على الشاشة، والتي تتبع نظام فارس، فيمكنك الاستفادة من جميع خدماته على الفور.

ترقيات وزارة العليم 1442

قامت وزارة التربية والتعليم في الام الجاري بالإفصاح عن بعض القرارات المستقبلية لهذا العام، والتي كان من بينها خطة ترقية الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وأضافت أن هذا العام سيشهد اكبر قرار يخص هذه المنظومة نظراً لعدد العاملين المرتقيين والذي يبلغ عددهم قرابة 12283.

وعلى ذك يجب على المرتقيين أن يقوموا بتقديم بعض البيانات الشخصية لهم كالتالي:

الإسم الكامل للموظف.

رقم الأحوال المدنية الخاص بالمرتقي.

كتابة البيانات الدقيقة لوظيفة المرتقي السابقة.

البيانات الجديدة للوظيفة المرتقي إليها الموظف.

الاستعلام عن الترقيات برقم السجل المدني

يتم الإعلان عن الترقيات السنوية لنظام فارس عبر الموقع الإلكتروني لهم، وللتعرف على الترقيات يجب القيام بما يأتي:

تسجيل الدخول على نظام فارس بإستخدام الموقع الرسمي كما سبق ذكره.

وضع اسم المستخدم ورمز المرور إن كان المستخدم لديه حساب سابق على الموقع، أو تسجيل دخول جديد بعد ملء البيانات المطلوبة.

فور تسجيل الدخول على نظام فارس ستظهر صفحة تحتوي على بعض الخيارات الخدمية للنظام، نقوم بالضغط على خدمة ” الإستعلام عن الترقيات “.

بعد تحميل الصفحة يطلب الموقع إدخال السجل المدني للمستخدم وكلمة المرور التي سبق كتابها.

ثم الضغط على كلمة ” استعلام ” وتكون في أسفل يسار الصفحة للذهاب على الفور لكل البيانات المراد الإستعلام عنها في النظام.