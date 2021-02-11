نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار البنك المركزي السعودي للتحويل بين البنوك بنظام المدفوعات الفورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار البنك المركزي السعودي اليوم الخميس 11 فبراير 2021 جاء بعد نجاح المرحلة الأولى التجريبية والذي يتضمن تفعيل نظام المدفوعات الفورية بين البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية بنظام المدفوعات الفورية، حيث يتم إتمام عملية التحويل بين البنوك بشكل فوري وعلى مدار الساعة وذلك اعتبارا من 21 فبراير 2021، ومن خلال البحث حول الأخبار العاجلة نقدم لكم في موقع ثقفني تفاصيل الخبر.

قرار البنك المركزي السعودي تفعيل نظام المدفوعات الفورية

جميع البنوك السعودية تستخدم الخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات من ذلك خدمات مصرف الراجحي، صدر قرار البنك المركزي السعودي اليوم الذي يُعد خطوة نحو تفعيل الخدمات المصرفية وربط جميع الخدمات للقطاع المصرفي، حيث يتم تفعيل الربط بين المؤسسات المالية والشركات والأفراد في القيام بالتحويل بين البنوك بسهولة من خلال خدمة المدفوعات الفورية، والذي يعمل هذا النظام على المساهمة في التحول نحو استخدام خدمات التقنية المالية والتقليل من الاعتماد على النقد.

موعد استخدام المدفوعات الفورية 2021

من خلال متابعة الأخبار والدخول على موقع البنك المركزي السعودي، نجد كافة الأخبار الحديثة التي يعلنها، والذي أفاد أن ميعاد تفعيل نظام التحويل بين المدفوعات على مدار 24 ساعة سيكون بعد 10 أيام من الآن، اعتبارا من يوم الأحد الموافق21 فبراير 2021، وذلك لسهولة التعامل الرقمي على المواطنين والمقيمين والوافدين من عملاء المصارف البنكية في المملكة العربية السعودية.

مزايا نظام المدفوعات الفورية بالسعودية

يعزز التنمية الاقتصادية بين جميع الأطراف من قطاعي الشركات والتجزئة

يعمل النظام بالتعاون بسلاسة بين البنوك والمؤسسات المالية

يسهل تنفيذ الحوالات المالية في وقت اقل بين البنوك داخل المملكة العربية السعودية

وسائل التوصل مع البنك المركزي بالسعودية

من خلال موقع البنك السابق تجد في الشريط العلوي اتصل بنا ، بالضغط عليها يتم تحويلك إلى تعبئة النموذج التالي.

بعد كتابة البيانات يتم إرسال طلبك، كما وضع تليفون للبنك (966114633000+)، ورقم فاكس، وصندوق بريدي رقم (2992) مدينة الرياض (11169) بالمملكة العربية السعودية