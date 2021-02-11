نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم ومدة سداد حتى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترة سداد يمكن آت تصل حتى 60 شهر كما يوفر البنك المنتج بدون كفيل أو ضامن لبعض الفئات التي يحددها البنك ، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك الرائدة في القطاع الاقتصادي في المملكة وذلك نظراََ لما يقدمه البنك من منتجات تمويلية وعروض بنكية تلبي كافة احتياجات ومتطلبات شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمنخفض وذلك من خلال تقديم عروض تمويلية بتسهيلات عديدة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل.

تمويل آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم

يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم وخيارات للسداد ميسرة يمكن أن تصل حتى 60 شهر كما يوفر البنك التمويل بمبالغ مالية تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية من موظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كما يمكن للمتقاعد والآرملة والمطلقة والمهجورة الاستفادة من منتج آهل المتاح لدي البنك ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على تمويل آهل النقدي بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية. مبالغ تمويلية تلبي الاحتياجات المالية الفورية للعملاء يمكن أن تصل قيمتها حتي 60 ألف ريال سعودي. يتميز تمويل آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية أنه بدون فوائد أو رسوم إدارية. فترات سداد مرنه وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات. منتج آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية يلبى جميع الاحتياجات الأسرية للأسرة من ذوي الدخل المحدود. يتميز تمويل آهل النقدي أنه متاح للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يمكن للمتقاعد والآرملة والمطلقة والمهجورة والمتسبب الاستفادة من قرض آهل المتاح لدي البنك. يمكن للأفراد ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من منتج آهل الحصول على تمويل الأسرة أو تمويل الترميم أو تمويل كنف.

شروط الحصول على تمويل آهل النقدي

يشترط أن يكون المتقدم بطلب للحصول على منتج آهل أن يكون قد مضى على إنتهاء تمويله السابق من البنك سنة كاملة. إذا كان المتقدم بطلب التمويل من العاملين في القطاع الحكومي فلا يشترط وجود كفيل أو ضامن. إذا كان المتقدم من المتقاعدين أو العاملين في القطاع الخاص أو الطالب أو المتسبب وربة المنزل فيشترط تقديم كفالة. يشترط ألا يزيد الراتب الشهرى للمتقدم بالطلب عن 10000 ريال سعودي. يمكن الاطلاع على المزيد من شروط الاستفادة من منتج آهل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية

كيفية التقديم على الطلب والمستندات المطلوبة

يمكن التقديم على طلب الحصول على منتج آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية من خلال زيارة فرع البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب.

يلزم لاستكمال طلب التمويل تقديم الهوية الوطنية للمتقدم والعنوان الوطني الخاص به أيضاً.

يجب تقديم رقم حساب الايبان الخاص بالعميل وذلك للحصول على المنتج.

تقديم رقم جوال المتقدم والمسجل في خدمة أبشر.