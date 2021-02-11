دخول نظام فارس 1442 استعلام خدمات شاغلي الوظائف التعليمية

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عمر شويل - جدة يعد نظام فارس الخدمة الذاتية المنصة الأهم في وزارة التعليم السعودية، وذلك لانتشار هذه المنصة بين جموع العاملين في الوظائف التعليمية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، لاسيما في ظل الجائحة وما سببته من تداعيات سلبية، حيث يقدم نظام فارس مجموعة كبيرة من الخدمات التي يستفيد منها العاملين في وزارة التعليم، إضافة إلى حزمة الخدمات المرتبطة بالموارد البشرية، وذلك وفق إجراءات وخطوات تسجيل بسيطة وسلسة، ويتميز هذا النظام بأن الموظف يمكنه أخذ الموافقة اللازمة بشكل آلي من قِبل أصحاب الصلاحية، دون أن يضطر إلى الرجوع إلى الإدارة.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية

يتيح نظام فارس الجديد على مجموعة من المزايا التي يستفيد منها كافة العاملين في الوظائف التعليمية، حيث يوفر إمكانية مراجعة كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالموظف سواء كان يعمل معلمًا أو إداريًا، فضلاً عن مراجعة سجلاتهم الوظيفية، ومن الخدمات التي يوفرها نظام فارس الخدمات التالية:

الاستعلام عن الراتب، معرفة العلاوة السنوية،تقديم طلب البدلات، طلب الإجازات وتمديدها، قطع الإجازة، أو إلغاؤها، تقديم طلبات النقل، التسجيل في الدورات التدريبية، علاوةً على خدمة تسهيل التواصل بين إدارة المدرسة وبين وزارة التعليم.

خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس وزارة التعليم

يمكن لأي شخص من شاغلي الوظائف التعليمية إمكانية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، بإتباع الخطوات التالية:

دخول المستخدم على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية. يقوم المستخدم بكتابة رقم الهوية الخاص به. يقوم المستخدم بتسجيل بريده الالكتروني، ورقم هاتفه. قيامه بعدها بكتابة رمز التحقق، ثم يقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل”.

طريقة التسجيل في نظام فارس الرابط الجديد

يمكن أيضًا التسجيل في نظام فارس الجديد، بإتباع الخطوات التالية:

دخول نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية.

يقوم المستخدم بتسجيل رقم السجل المدني، وتسجيل الأيبان الخاص به بنزول الراتب.

يتوجب على المستخدم تسجيل رقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.

يقوم المستخدم بتسجيل الرقم المرئي الذي يظهر أمامه.

وحتى يتم التسجيل عليه أن يقوم بالضغط على كلمة “تنفيذ”.

بعدها تلك الخطوات تصل المستخدم كلمة السر الخاصة به، ورابط تسجيل الدخول على النظام وبريده الإلكتروني الخاص، ثم تتم العودة إلى الصفحة الرئيسية والقيام بتسجيل البيانات، التي أرسلها من قبل، ثم يمكنه البدء في استخدام نظام فارس الجديد.