الاستعلام عن نتائج حرس الحدود 1442 رابط ابشر توظيف

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون من المتقدمين في حرس الحدود عن نتائج القبول، لذا حرصت وزارة الداخلية على أنشاء موقع مختص للاستعلام عن النتائج ومتابعتها أولاً بأول مما جعلها تتعاون مع بعض الأنظمة الخدمية داخل السُّعُودية لتمكين الخِدْمَات الإلكترونية عبر منصة أبشر للتوظيف.

اسماء المقبولين في حرس الحدود 1442

يعد حرس الحدود السعودي من المراكز الخدمية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، والمسئولة عن التعبئة والتجنيد السنوي للذكور للدخول لقوات الجيش السعودي، التي تعد الرأس الأساسي لحماية حدود المملكة البرية والبحرية، ومنع الجرائم التي يمكنها الحدوث من خلالها.

نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1442

قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة بوضع بعض الإجراءات لتأمين الجنود الملتحقين بخدمة حرس الحدود، لتجنب الإصابة بأي أمراض وبائية خلال مدّة التجنيد المقررة، كما أوجبت على جميع الملتحقين تنفيذ الأوامر الصادرة من وزارة الصحة بشأن ذلك.

وكانت الشروط التي وضعتها وزارة الصحة للقبول بالخدمة تشمل:

الالتزام المقبولين بارتداء الزي الرياضي المخصص لهم داخل الخدمة.

إزالة شعر الرأس تماماً ليصبح قياسه على الرَّقْم واحد، مع ضرورة إزالته يومياً.

يلتزم المجند بحرس الحدود بعدم حفظ أياً من العقاقير الطبية داخل مركز التدريب إلا في الحالات الحرجة التي يجب أن تكون القوات على علم بها.

تقديم ما يسمى بـ ” ايبان بنكي ” حديث مع تسليم صورتين طبق الأضل منه.

يمنع تماماً ارتداء أي ملابس مدنية داخل منطقة الخدمة وإلا طُبقت العقوبة على مخترقي النظام.

يمنع تماماً وجود الهواتف المحمولة أو أي نوع من أنواع الأجهزة الإلكترونية داخل مركز التدريب، كما لا يجوز إدخال الكحوليات والمواد الدخانية أيضاً.

تسليم بطاقة الرَّقَم القومي لوالدة المجند، وأصل الأوراق المثبتة للمؤهل العلمي لها، مع ثلاث صور طبق الأصل منها.

لا يجوز استعمال السيارات الخاصة للمتقدمين داخل المركز.

تسليم عشر صور شخصية بالملابس الخاصة بالخدمة بمقاس محدد.

يظل المتقدم لمدة ثلاث أشهر داخل حرس الحدود.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي داخل المملكة العربية السُّعُودية بالتعاون مع نظام أبشر السعودي، من تمكين الاستعلام عن كل ما يخص مركز حرس الحدود للتجنيد والتعبئة من خلالها، وذلك توفيراً للوقت، وتجنب حدوث أي تجمعات داخل المملكة.

واستطاعت المملكة بذلك وضع العديد من الخِدْمَات الإضافية على التطبيق لتلبية احتياجات كل المتقدمين لحرس الحدود، ومتابعة خط سير القبول به، والاستعلام عن النتائج الخاصة بكل عام.

الاستعلام عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1442

أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية، قدرة المتقدمين على متابعة عملية القبول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع ابشر التوظيف الرسمي.

تظهر أيقونة القبول في الجزء العلوي من الصفحة، يتم الضغط عليها للانتقال للصفحة التالية.

يطلب الموقع إدخال بعض البيانات الشخصية مثل رَقَم بطاقة الرَّقْم القومي.

والحالة الاجتماعية، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي للأب، والرقم الخاص بوظيفة المتقدم.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة عرض للاستعلام عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1442.