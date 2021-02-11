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عمر شويل - جدة البنك المركزي السعودي «ساما» أصدر اليوم الخميس بيانا، كشف فيه عن بشرى سارة للمواطنين و المقيمين بالمملكة حيث سيتم إطلاق نظام المدفوعات الفورية خلال شهر فبراير الجاري، وتحديدا في يوم 21 من الشهر، خاصة أن عملية المرحلة الأولى التجريبية من تفعيل نظام المدفوعات الفورية بين عدد محدد من البنوك في المملكة قد شهدت نجاحا كبيرا، ليأتي تحديد موعد لإطلاق النظام رسميا والذي يعتبر من أهم مميزاته أنه سيمكن كلا من المؤسسات المالية والشركات وحتى الأفراد من القيام بجميع عمليات التحويل بين كافة البنوك بصورة فورية ومستمرة طوال اليوم دون مواعيد محددة كما كان سابقا، وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع.

المركزي يعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية و رسوم التحويل المقررة

يعتبر نظام المدفوعات الفورية و الذي يقوم البنك المركزي السعودي بالإشراف عليه، خطوة هامة أساسية من أجل تعزيز مكانة المملكة بين بقية الدول المتقدمة في مجال خدمات القطاع المصرفي، ويؤهلها لأن تحتل مركز رائد في قطاع التقنية المالية، إضافة إلى أنه يساعد على تنفيذ كل ما يهدف اليه برنامج تطوير القطاع المالي و الذي تم وضعه ضمن برامج رؤية المملكة 2030 ، حيث يكون المجتمع السعودي أقل اعتماداً على الأوراق النقدية في التعاملات المالية.

بنك الراجحي يعلن عن رسوم التحويل المقررة عند استخدام نظام المدفوعات الفورية

وقد أعلن بنك الراجحي عن رسوم التحويل المقررة و التي يتم دفعها عند التحويل عبر القنوات الالكترونية للبنك، وهي كالتالي: –

من يوم الاحد الى يوم الخميس 9:00 ص الى 03:30 م : مبلغ 7 ريال

من يوم الاحد الى يوم الخميس 03:30 م الى 9:00 ص : مبلغ 5 ريال

من يوم الخميس الى يوم السبت 03:30 م الى 9:00 ص : مبلغ 5 ريال

كما أشار بنك الراجحي بأن هناك رسوم القيمة المضافة وتقدر قيمتها بحوالي 15 % يتم اضافتها الى قيمة رسوم التحويل.