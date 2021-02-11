نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دعم حساب المواطن برقم الهويه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموقع الرسمي لحساب المواطن.الموقع الرسمي لحساب المواطن.الموقع الرسمي لحساب المواطن يعتبر حساب المواطن واحداً من أهم البرامج التى اطلقتها المملكه العربيه السعوديه،حيث يهدف البرنامج الى تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وأصدر البرنامج الخاص بحساب المواطنين من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال توافقه مع يوم إجازة.

موعد ايداع حساب المواطن و صرف الدفعه 39 شهر فبراير 2021

بدأ البرنامج الخاص بحساب المستفيدين “المواطنين” في الاستعداد لايداع الدفعة التاسعة والثلاثين المخصصة لشهر فبراير الجاري، والتي يترقبها كافة المستفيدين مع قرب موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم، حيث أوضح البرنامج الخاص بحساب المواطن، أنه سيتم إيداع مبالغ الدفعة الـ39 «شهر فبراير 2021» في حسابات المستفيدين يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير، وذلك للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية في دورة الدفع الجديدة.

شروط التقديم للاستفاده منه

جاء حساب المستفيدين “المواطنين” للوقوف بجانب الفئه الفقيره ولمن هم تحت دخل منخفض، حيث وضعت المملكه السعوديه مجموعه من الشروط حتى يتمكن المواطنين من الاستفاده منه، وذلك حتى يصل الدعم لمن يستحق وهذه الشروط هى:

أن يكون المتقدم سعودى الجنسيه ومقيم بها.

الا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ان يكون واحد من بين الفئات الأكثر إحتياجا وهى(المطلقات والارامل – ذوى الاحتاجات الخاصه – اصحاب الهمم – من يندرج تحت فئة الفقر ويحتاج المساعده).

الا يكون سبق للمتقدم ارتكاب جرائم ولم يحبس من قبل.

الا يكون المتقدم ممتلكا أى سجلات تجاريه أو ممتلكات عقاريه.

كيفيه الاستعلام عن حساب المواطن

اتاح البرنامج للمستفدين الاستعلام عن حسابتهم الكترونيا برقم الهويه، كالتالى:

1. الدخول الى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

2. تسجيل بيانات الدخول الخاصه بك.

3. كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

4. ثم الضغط ع كلمة استعلام.

5. بعد ذلك ستظهر لك كل التفاصيل الخاصه بحسابك.

تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المستفيدين

اذا تم رفض طلب التقديم وكانت النتيجه انك غير مؤهل للحصول على الدعم، فيستطيع المواطن التقدم بطلب اعتراض، وهذا كالتالى:

1. الدخول الى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

2. فتح الحساب الخاص بك بتسجيل الدخول بأسمك وكلمة السر.

3. ثم الذهاب إلى قائمة اعتراض الأهلية.

4. ثم اختيار التقدم على اعتراض.