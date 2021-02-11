نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة وتعديل العنوان الوطني الخاص بك من تطبيق توكلنا TawakkalnaApp في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم تطبيق توكلنا بتعديل أو إضافة العنوان الوطني كما قام تطبيق توكلنا والذي يعتبر التطبيق المعتمد من قبل وزارة الصحة، بتوضيح الطريقة التي يتم بها تعديل العنوان الوطني من خلال التطبيق، وذلك بعد أن قام التطبيق بنشر مقطع فيديو مصور من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”، كما يمكنك تعديل العنوان الوطني الخاص بك من خلال تطبيق توكلنا وعن طريق الرابط الرسمي له (@TawakkalnaApp, 2021 وقد قام التطبيق بإيضاح إلى أنه يمكن للعميل حذف التابعين أو المكفولين من خلال النقر على أيقونة حذف، كذلك يمكنك الحصول على العنوان الوطني بصيغة pdf لطباعتها.

تطبيق توكلنا

يعتبر تطبيق توكلنا هو التطبيق الوحيد الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد في السعودية والذي تم تطويره من قبل المركز الوطني للمعلومات، ويقوم التطبيق بتقديم كمية من المعلومات للمواطنين، كما يساعد التطبيق في تدهور حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال إكتشاف الحالات بشكل مبكر، وذلك عند ظهور أي أعراض للإصابة بالمرض.

كما يقوم تطبيق توكلنا بالعمل على تحذير المواطنين من الأماكن التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، أو الأماكن الموبوءة والتي يتم عزله من قبل السلطات السعودية، كما يقدم التطبيق المساعدة الطبية الضرورية لجميع حالات الاشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

طريقة إضافة العنوان الوطني الخاص بك من تطبيق توكلنا

قم بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول الخاص بك.

تشغيل التطبيق عن طريق القائمة الخاصة بالتّطبيقات.

ثم تسجيل جديد.

بعد ذلك قم بكتابة جميع المعلومات التي يتم طلبها، ثم قم بوضعها في الخانات الخاصة بها.

ادخل على أيقونة التّالي.

قم بإدخال رمز التحقّق، والذي يتم إرساله من قبل التطبيق على الهاتف المحمول الخاص بك.

ثم على زر المتابعة.

إدخال كلمة المرور جديدة ، ثم إنقر على التّالي.

قم بتحديد مكان الإقامة على الخريطة.

بتحديد جميع التابعين الموجودين في نفس مكان الإقامة الخاص بك.

الإجابة على الأسئلة المطلوبة منك، ثم انقر على التالي.

بعد إتمام الخطوات السابقة سيتم تسجيلك على تطبيق توكلنا واضافة العنوان الوطني.

تعديل العنوان الوطني من تطبيق توكلنا

فتح تطبيق توكلنا

ثم التوجه نحو القائكة الرئيسية

اختيار الخدمات

الدخول على العنوان الوطني في الخدمات اللوجستية.

سوف تظهر قائمة العناوين الوطنية الخاصة بك

يمكنك التعديل او انشاء عنوان وطني جديد.