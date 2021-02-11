نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج ترقيات التعليم 1442 عبر نظام فارس السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبرنظام فارس الخدمة الذاتية منصة الكترونية هامة للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، هي انها خاصة بالموظفين والعاملين في المنظومة التعليمية، وقد انشائها لتسهل لهم قضاء العديد من المصالح في ظل انتشارجائحة كورونا، وأصبح الاعتماد علي المنصات الالكترونية في معظم الأشياء، ويقدم نظام فارس خدمات كثيرلكل من يعمل في وزارة التعليم، ويمكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن الترقيات برقم السجل المدني، ومعرفة نتائجها، والتقديم على برنامج الابتعاث، وإرسال بيانات التطوير المهني عبر فارس، وتقديم طلبات تمديد الإيفاد بالنسبة للفصل الدراسي الثاني.

خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

ننشر الخطوات التي يمكن من خلالها تسجيل دخول نظام فارس

قم أولاً بدخول رابط موقع وزارة التعليم السعودي. بعد ذلك يدخل المستخدم الي نظام فارس ثم يختار مستخدم جديد. سيكون هناك بيانات مطلوب تسجيلها مثل رقم الجوال وكذلك البريد الإلكتروني سيطلب المستخدم كتابة رمز التحقق سوف يتم إرسال رسالة عبر الهاتف الخاص بالمستخدم الذي سجل به. يقوم بادخال رمز التفعيل الذي وصل علي الموبايل في أعلى يمين الصفحة. ثم اكتب رقم الهوية

نظام فارس الخدمة الذاتية

طلب الحصول علي البدلات والحوافز

تقديم طلبات التقاعد من العملوالإحالة للمعاش

تقديم طلب قطع الإجازة ليتمكن العودة للعمل

إبلاغ عن غياب موظف.

إبلاغ عن الموعد الذي يعود به العمل

تقديم طلب من أجل التعديل في مد الاجازة

تقديم البيانات الخاصة بالموظف

كتابة بيان السجل التاريخي الخاص بالموظف

أسماء المترقين بوزارة التعليم 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية في بيان لها أكدت خلاله إنهاء الإجراءات الترقيات بالنسبة ل 12283 موظفًا و علي سلم وظائف لجميع الإداريين وكذلك الإداريات التابع لديوان الوزارة والذي جاء بناء علي المعايير والإجراءات وهي تَعد من أكبر حركة الترقيات التي حدثت في تاريخها